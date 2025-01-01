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Артем Винокур. StandUp. Сольный концерт
Билеты от 1600₽
Киноафиша Артем Винокур. StandUp. Сольный концерт

Артем Винокур. StandUp. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Сольный StandUp концерт Артема Винокура в CLUB#1

CLUB#1 с гордостью представляет сольный StandUp концерт талантливого комика Артема Винокура. Этот артист известен своим участием в популярных шоу, таких как «Stand Up на ТНТ» и «Comedy Баттл», а также является победителем второго сезона шоу «Открытый микрофон».

Когда и где

Не упустите возможность увидеть Артема Винокура на сцене CLUB#1! Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обязательно приходите вовремя, чтобы насладиться атмосферой и настроением вечера.

Зачем стоит прийти?

Артем Винокур — это не только комик, но и мастер импровизации, который всегда находит общий язык с публикой. Его выступления насыщены юмором, актуальными темами и неожиданными поворотами. Это идеальный способ провести вечер в компании друзей и зарядиться положительными эмоциями.

Интересные факты

  • Артем активно сотрудничает с LABELCOM, одной из ведущих комедийных студий в России.
  • Комик имеет множество поклонников в социальных сетях, где делится своими наблюдениями и шутками.

Не пропустите этот уникальный вечер с Артемом Винокуром в CLUB#1 — место, где юмор встречается с талантом!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

Артем Винокур. StandUp. Сольный концерт

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