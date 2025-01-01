Артем Винокур. StandUp. Сольный концерт

Сольный StandUp концерт Артема Винокура в CLUB#1

CLUB#1 с гордостью представляет сольный StandUp концерт талантливого комика Артема Винокура. Этот артист известен своим участием в популярных шоу, таких как «Stand Up на ТНТ» и «Comedy Баттл», а также является победителем второго сезона шоу «Открытый микрофон».

Когда и где

Не упустите возможность увидеть Артема Винокура на сцене CLUB#1! Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обязательно приходите вовремя, чтобы насладиться атмосферой и настроением вечера.

Зачем стоит прийти?

Артем Винокур — это не только комик, но и мастер импровизации, который всегда находит общий язык с публикой. Его выступления насыщены юмором, актуальными темами и неожиданными поворотами. Это идеальный способ провести вечер в компании друзей и зарядиться положительными эмоциями.

Интересные факты

Артем активно сотрудничает с LABELCOM, одной из ведущих комедийных студий в России.

Комик имеет множество поклонников в социальных сетях, где делится своими наблюдениями и шутками.

Не пропустите этот уникальный вечер с Артемом Винокуром в CLUB#1 — место, где юмор встречается с талантом!