Артем Винокур. Сольный Stand Up

Сольный Stand Up концерт Артёма Винокура в Перми

В Перми в ПГДК им. М.И. Калинина состоится сольный концерт стендап-комика Артёма Винокура. Он является резидентом программы «Stand Up ТНТ» и прославился как победитель «Открытого Микрофона» на этом канале. Артём также принимал участие в популярных проектах «Labelcom» и «Outside Stand Up».

Для любителей черного юмора

Концерт будет интересен поклонникам острого, оригинального юмора. Артём Винокур славится своей способностью превращать повседневные ситуации в настоящие комедийные шедевры, заставляя зрителей не только смеяться, но и задумываться. Это отличная возможность провести вечер в компании человека, который знает, как рассмешить аудиторию.