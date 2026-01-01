Оповещения от Киноафиши
Артем Винокур. Сольный Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный Stand Up концерт Артёма Винокура в Перми

В Перми в ПГДК им. М.И. Калинина состоится сольный концерт стендап-комика Артёма Винокура. Он является резидентом программы «Stand Up ТНТ» и прославился как победитель «Открытого Микрофона» на этом канале. Артём также принимал участие в популярных проектах «Labelcom» и «Outside Stand Up».

Для любителей черного юмора

Концерт будет интересен поклонникам острого, оригинального юмора. Артём Винокур славится своей способностью превращать повседневные ситуации в настоящие комедийные шедевры, заставляя зрителей не только смеяться, но и задумываться. Это отличная возможность провести вечер в компании человека, который знает, как рассмешить аудиторию.

Винокур А

