Артем Винокур. Сольный Stand Up

Возраст 18+

Стендап-концерт Артёма Винокура в Казани

В Казани, в культурном центре «Сайдаш», пройдет сольный стендап-концерт известного комика Артёма Винокура. Этот талантливый стендап-комик является резидентом программы «Stand Up ТНТ» и победителем шоу «Открытый Микрофон» на том же канале.

Артём Винокур зарекомендовал себя как мастер оригинальных шуток и черного юмора. Его стиль не оставит равнодушными любителей искрометного смеха и актуальной сатиры. Комик также участвует в проектах «Labelcom» и «Outside Stand Up», что подчеркивает его внимание к современным трендам в мире humor.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из самых ярких стендап-комиков на российской сцене. Концерт обещает быть насыщенным свежими шутками и яркими моментами, так что приходите за хорошим настроением!

Винокур А

18 марта среда
20:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1000 ₽

