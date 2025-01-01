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Артем Винокур. Сольный концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Артем Винокур. Сольный концерт

Артем Винокур. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Полтора часа лучших шуток с Артемом Винокуром

Артем Винокур — стендап-комик, который завоевал популярность благодаря победе во втором сезоне шоу Открытый микрофон на ТНТ. Родом из Североморска, он начал карьеру в Санкт-Петербурге и постепенно стал известен на телевизионных проектах, таких как Comedy Баттл и Импровизация. Его шутки, сочетающие в себе остроумие с социальной критикой, всегда свежи и актуальны.

Не упустите возможность увидеть его вживую!
Приходите на концерт Артема Винокура и насладитесь полтора часа искрометного юмора и необычных историй, которые он принесет на сцену.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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