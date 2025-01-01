Артем Винокур. Сольный концерт

Полтора часа лучших шуток с Артемом Винокуром

Артем Винокур — стендап-комик, который завоевал популярность благодаря победе во втором сезоне шоу Открытый микрофон на ТНТ. Родом из Североморска, он начал карьеру в Санкт-Петербурге и постепенно стал известен на телевизионных проектах, таких как Comedy Баттл и Импровизация. Его шутки, сочетающие в себе остроумие с социальной критикой, всегда свежи и актуальны.

Не упустите возможность увидеть его вживую!

Приходите на концерт Артема Винокура и насладитесь полтора часа искрометного юмора и необычных историй, которые он принесет на сцену.