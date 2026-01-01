Артем Винокур Сольный концерт
Билеты от 900₽
18+
О концерте

Сольный концерт Артема Винокура в Coin Event Hall

Известный стендап-комик Артем Винокур, популярный участник проектов «Решалы», «Стендап на ТНТ» и «Разгоны», приглашает вас на свой сольный концерт. Это мероприятие пройдет в современном месте Coin Event Hall, расположенном в самом центре Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская.

Уникальная атмосфера и качественный звук

Coin Event Hall славится своей неповторимой атмосферой и отличным звуком. Здесь часто выступают лучшие комики страны, такие как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Ирина Мягкова. Кроме того, это место стало стартовой площадкой для многих известных артистов, среди которых Ольга Малащенко и Василий Вакуленко.

Кулинарные удовольствия и быстService

Зрители стендапа ценят Coin Event Hall за быстрое обслуживание и разнообразный выбор напитков, коктейлей и блюд. На одном из концертов зритель признался, что посетил это заведение восемь раз за последний месяц! Здесь работает уютный бар и кухня, что делает посещение концерта не только увлекательным, но и вкусным.

Рекомендации для гостей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта, который стартует в 18:00. Сбор гостей начинает в 17:00. Не забудьте, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, а количество гостей не должно превышать допустимое количество мест.

Внимание к деталям

Заведение работает в концепции «Наливаем честно!» В этом месте можно заказать пенное (500 мл), виноградное (150 мл) и крепкие напитки (50 мл). Это добавляет законченности вечеру и создает дружелюбную атмосферу.

Не упустите возможность насладиться выступлением Артема Винокура — заряд бодрости и хорошего настроения гарантирован!

Июнь
12 июня пятница
17:00
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 900 ₽
28 июня воскресенье
20:40
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 900 ₽

