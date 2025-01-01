Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Артём Винокур. Проверка материала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Артём Винокур. Проверка материала

Артём Винокур. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Артём Винокур: Откройте для себя мир стендап-комедии

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра и комедии! Артём Винокур, резидент «Stand Up ТНТ», станет звездой вечера, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Кто такой Артём Винокур?

Артём Винокур — это не просто комик, а многогранная личность. Он стал известен благодаря своим выступлениям на «Открытом Микрофоне», где завоевал сердца зрителей и жюри, а затем продолжил свою карьеру в проектах Labelcom и Outside Stand Up. Его стиль отличается острым юмором и умением находить смешное в повседневной жизни.

Что ожидать на вечере?

На выступлении Артёма вас ожидает захватывающий стендап, который заставит смеяться до слёз. Комик поднимет актуальные темы и озвучит свои наблюдения о жизни, любви и современных реалиях. Это отличный способ провести вечер в компании друзей или единомышленников.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого события! Билеты на выступление уже в продаже. Будьте готовы к вечернему погружению в атмосферу юмора, позитива и отличного настроения.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о дате и времени выступления, а также для покупки билетов, посетите официальный сайт театра или платформу, где проходят продажи.

Ждем вас на вечере с Артёмом Винокуром — это будет незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
21 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
17 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката
12+
Неоклассика
Концерт на крыше. Неоклассика в лучах заката
27 июля в 20:00 Центр «Марс»
от 3500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше