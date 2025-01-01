Меню
Артём Винокур. Live концерт
Билеты от 1000₽
Артём Винокур. Live концерт

Артём Винокур. Live концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Импровизация и комедия: Артём Винокур в "Bolshevik Loft"

Не упустите возможность увидеть уникальный стендап-шоу с участием Артёма Винокура! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником живой комедии, где зрители смогут стать частью импровизационного процесса.

О спектакле

Артём Винокур — известный стендап-комик, резидент "Stand Up ТНТ", победитель "Открытого Микрофона" на ТНТ и активный участник проектов Labelcom и Outside Stand Up. Его выступления привлекают внимание благодаря уникальному стилю и способности мгновенно реагировать на зрителей, создавая атмосферу веселья и уюта.

Место проведения

Шоу пройдет в Bolshevik Loft, где вас ожидает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Это отличная возможность не только насладиться комедией, но и попробовать вкусные блюда.

Важная информация

  • Сбор гостей: за час до начала программы. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами.
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Съемка: Обратите внимание, что на мероприятии будет вестись съемка.

Не пропустите шанс стать частью живого комедийного шоу и зарядиться хорошим настроением на весь вечер!

Купить билет на концерт

17 октября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
22:00 от 1000 ₽

