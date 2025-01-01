Артём Винокур. Live концерт

Импровизация и комедия: Артём Винокур в "Bolshevik Loft"

Не упустите возможность увидеть уникальный стендап-шоу с участием Артёма Винокура! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником живой комедии, где зрители смогут стать частью импровизационного процесса.

О спектакле

Артём Винокур — известный стендап-комик, резидент "Stand Up ТНТ", победитель "Открытого Микрофона" на ТНТ и активный участник проектов Labelcom и Outside Stand Up. Его выступления привлекают внимание благодаря уникальному стилю и способности мгновенно реагировать на зрителей, создавая атмосферу веселья и уюта.

Место проведения

Шоу пройдет в Bolshevik Loft, где вас ожидает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Это отличная возможность не только насладиться комедией, но и попробовать вкусные блюда.

Важная информация

Сбор гостей: за час до начала программы. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами.

Возрастное ограничение: 18+

18+ Съемка: Обратите внимание, что на мероприятии будет вестись съемка.

Не пропустите шанс стать частью живого комедийного шоу и зарядиться хорошим настроением на весь вечер!