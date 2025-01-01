Меню
Артем Тото
Киноафиша Артем Тото

Артем Тото

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка, которая захватит ваше сердце: Артем Тото на сцене клубе Kultura

Артем Тото — уникальный исполнитель, известный в мире регги и хип-хоп музыки. Его яркий стиль и необычная музыкальная палитра покорили сердца миллионов фанатов по всему миру. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Организация мероприятия

Начало мероприятия запланировано на 22:00, но гости приглашаются заранее для комфортного размещения. Для вашего удобства открыт бар, и работает кухня, предлагающая разнообразные блюда.

Предзаказ и входные условия

Для оформления предзаказов и заказов на месте потребуется гостевая карта. Чтобы получить ее, напишите нам заранее на WhatsApp или нажмите кнопку «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта kultuhahall.ru. Сохраните полученную карту на своем телефоне.

Также обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели места за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей, и время ожидания может составить до часа.

Приходите и наслаждайтесь уникальной атмосферой живого выступления!

В других городах

Волгоград, 24 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1600 ₽

