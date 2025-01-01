Артем Татищевский

Впервые в Челябинске состоится Большой сольный концерт выдающегося артиста! Это уникальное музыкальное событие станет настоящим праздником для всех поклонников.
На концерте вы услышите лучшие треки за весь творческий путь исполнителя. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и окунуться в атмосферу музыки и творчества.
Концерт пройдет в клубе OZZ, расположенном по адресу: ул. Энтузиастов, 11, Челябинск. Не забудьте отметить в своем календаре дату мероприятия!
Приобретите электронный билет не выходя из дома! Это удобно и быстро. Убедитесь, что вы стали частью этого незабываемого события.
Не упустите возможность стать свидетелем легендарного концерта. Мы ждем вас на этом музыкальном событии, которое останется в памяти надолго!