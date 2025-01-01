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Артем Татищевский
Киноафиша Артем Татищевский

Артем Татищевский

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт в Челябинске: не пропустите!

Впервые в Челябинске состоится Большой сольный концерт выдающегося артиста! Это уникальное музыкальное событие станет настоящим праздником для всех поклонников.

Лучшие треки и незабываемая атмосфера

На концерте вы услышите лучшие треки за весь творческий путь исполнителя. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и окунуться в атмосферу музыки и творчества.

Где и когда?

Концерт пройдет в клубе OZZ, расположенном по адресу: ул. Энтузиастов, 11, Челябинск. Не забудьте отметить в своем календаре дату мероприятия!

Легкий доступ к билетам

Приобретите электронный билет не выходя из дома! Это удобно и быстро. Убедитесь, что вы стали частью этого незабываемого события.

Подводя итоги

Не упустите возможность стать свидетелем легендарного концерта. Мы ждем вас на этом музыкальном событии, которое останется в памяти надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 3 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1000 ₽

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