Артем Татищевский

Большой сольный концерт в Екатеринбурге

Впервые в Екатеринбурге пройдет Большой сольный концерт талантливого артиста! Это уникальная возможность услышать лучшие треки за весь творческий путь исполнителя.

Не упустите шанс!

Будьте частью этого значимого события! Концерт состоится в баре "Руки Вверх!", расположенном по адресу: улица Радищева, 25, Екатеринбург. Не пропустите шанс насладиться живым выступлением.

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Забудьте о рутине

Концерт обещает быть легендарным! Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и атмосфере праздника. Не упустите возможность стать частью этого события!