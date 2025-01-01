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Артем Татищевский
Киноафиша Артем Татищевский

Артем Татищевский

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт в Екатеринбурге

Впервые в Екатеринбурге пройдет Большой сольный концерт талантливого артиста! Это уникальная возможность услышать лучшие треки за весь творческий путь исполнителя.

Не упустите шанс!

Будьте частью этого значимого события! Концерт состоится в баре "Руки Вверх!", расположенном по адресу: улица Радищева, 25, Екатеринбург. Не пропустите шанс насладиться живым выступлением.

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Вы можете купить электронный билет, не выходя из дома. Это быстро и удобно!

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Концерт обещает быть легендарным! Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и атмосфере праздника. Не упустите возможность стать частью этого события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 октября
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
19:00 от 800 ₽

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