Химические чудеса для юных умов в лектории «Прямая речь»

После химического шоу в лектории «Прямая речь» дети становятся настоящими увлечёнными химиками. Почему это происходит? Ответ прост: удивительные эксперименты делают науку занимательной и доступной.

На встрече с Артёмом Огановым, высококлассным учёным и автором детской книги по химии, юные зрители увидят захватывающие эксперименты. Химия не только помогает нам познавать мир, но и развивает творческие способности. Например, на шоу вы узнаете, как создавать разноцветные фейерверки с помощью обычных веществ!

Эти невероятные эксперименты научат детей, как устроены вещества и почему они ведут себя так странно. Не упустите возможность стать частью волшебного мира химии вместе с Артёмом Огановым!