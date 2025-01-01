Меню
Артём Оганов. Из чего сделан мир?
Билеты от 3500₽
Киноафиша Артём Оганов. Из чего сделан мир?

Артём Оганов. Из чего сделан мир?

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О выставке

Химические чудеса для юных умов в лектории «Прямая речь»

После химического шоу в лектории «Прямая речь» дети становятся настоящими увлечёнными химиками. Почему это происходит? Ответ прост: удивительные эксперименты делают науку занимательной и доступной.

На встрече с Артёмом Огановым, высококлассным учёным и автором детской книги по химии, юные зрители увидят захватывающие эксперименты. Химия не только помогает нам познавать мир, но и развивает творческие способности. Например, на шоу вы узнаете, как создавать разноцветные фейерверки с помощью обычных веществ!

Эти невероятные эксперименты научат детей, как устроены вещества и почему они ведут себя так странно. Не упустите возможность стать частью волшебного мира химии вместе с Артёмом Огановым!

Декабрь
Февраль
27 декабря суббота
13:00
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3500 ₽
7 февраля суббота
13:00
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3500 ₽

