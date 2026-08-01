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Артем Лалаян. «Лирика и экспрессия»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Артем Лалаян. «Лирика и экспрессия»

Артем Лалаян. «Лирика и экспрессия»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт неоклассики в Доме Гоголя

Артем Лалаян — выдающийся пианист и композитор современности. Он создал уникальный проект, который удивляет своей оригинальностью и глубиной. Каждая его пьеса — это не просто музыка, а целая история, в которой строгая форма органично сочетается со спонтанными моментами вдохновения.

Искусство и эмоции

Проект Артема Лалаяна получил признание на международной арене. Мастера мировой сцены и профессиональное сообщество высоко оценивают его работу. На концертах слушатели испытывают широкий спектр эмоций — от тихой созерцательности до мощного катарсиса. Музыка, исполняемая Лалаяном, наполняет сердца зрителей и оставляет незабудимый след после окончания мероприятия.

Неповторимость каждой пьесы

Каждая композиция, созданная Артемом, уникальна и неповторима. Она отражает все грани человеческой души, погружая слушателя в мир звуковой глубины. Зрители покидают концерт с музыкой в своих сердцах, которая остается с ними надолго.

Купить билет на концерт Артем Лалаян. «Лирика и экспрессия»

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Август
12 августа среда
19:00
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 2000 ₽

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