Артём Калайджян

Стендап-тур Артёма Калайджяна «Семья – это святое»

Приглашаем вас на новый стендап-концерт Артёма Калайджяна, известного юмориста, сценариста и актёра, создателя популярного проекта «Непосредственно Каха». В этом спектакле под названием «Семья – это святое» Артём делится настоящими историями о своих родных и близких.

О чем спектакль?

Артём честно рассказывает о своих братьях, сёстрах, родителях, детях и, конечно же, о любимой жене. Это не просто стендап, а глубокий комедийный монолог о важности ценить моменты, проведенные с семьёй. Артём показывает, как юмор помогает справляться с трудностями и дарит позитивные эмоции.

Подарите радость своим близким

Убедитесь, что вы не пропустите этот уникальный концерт! Артём ждёт именно вас, чтобы вместе создать атмосферу добра и позитива. Не упустите шанс подарить своим родным незабываемые мгновения!