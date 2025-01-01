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Артём Калайджян
Киноафиша Артём Калайджян

Артём Калайджян

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-тур Артёма Калайджяна «Семья – это святое»

Приглашаем вас на новый стендап-концерт Артёма Калайджяна, известного юмориста, сценариста и актёра, создателя популярного проекта «Непосредственно Каха». В этом спектакле под названием «Семья – это святое» Артём делится настоящими историями о своих родных и близких.

О чем спектакль?

Артём честно рассказывает о своих братьях, сёстрах, родителях, детях и, конечно же, о любимой жене. Это не просто стендап, а глубокий комедийный монолог о важности ценить моменты, проведенные с семьёй. Артём показывает, как юмор помогает справляться с трудностями и дарит позитивные эмоции.

Подарите радость своим близким

Убедитесь, что вы не пропустите этот уникальный концерт! Артём ждёт именно вас, чтобы вместе создать атмосферу добра и позитива. Не упустите шанс подарить своим родным незабываемые мгновения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 августа
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1400 ₽
Сочи, 8 августа
РДК «Адлер» Сочи, Ульянова, 84/4
20:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 23 августа
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян Артём Калайджян

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