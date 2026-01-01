Артем Калайджян (Серго). Сольный концерт

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора в Coin Hall — современном месте для проведения концертов и мероприятий, расположенном в самом сердце Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Это заведение славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его любимым местом для лучших комиков страны.
На сцене Coin Hall выступали такие известные комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Никита Шевчук, Стас Старовойтов и многие другие. Здесь свои первые сольные StandUp-концерты провели Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко.
Coin Hall привлекает зрителей не только качественным юмором, но и отличным обслуживанием. Здесь вас ждёт богатый выбор напитков, авторских коктейлей и блюд. Комики отмечают, что зрители очень активны — один из них даже признался, что за последний месяц побывал на концертах в Coin Hall целых восемь раз!
Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить во время сбора гостей не позднее чем за 30 минут до начала концерта. Обратите внимание: стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, и по одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.
Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом в Coin Hall! Ждем вас на нашем концерте!