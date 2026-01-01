Артем Калайджян (Серго). Сольный концерт

Юмористический вечер в Coin Hall: не пропустите!

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора в Coin Hall — современном месте для проведения концертов и мероприятий, расположенном в самом сердце Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Это заведение славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его любимым местом для лучших комиков страны.

Звезды стендапа на одной сцене

На сцене Coin Hall выступали такие известные комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Никита Шевчук, Стас Старовойтов и многие другие. Здесь свои первые сольные StandUp-концерты провели Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко.

Уникальная атмосфера и комфорт для зрителей

Coin Hall привлекает зрителей не только качественным юмором, но и отличным обслуживанием. Здесь вас ждёт богатый выбор напитков, авторских коктейлей и блюд. Комики отмечают, что зрители очень активны — один из них даже признался, что за последний месяц побывал на концертах в Coin Hall целых восемь раз!

Полезная информация для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить во время сбора гостей не позднее чем за 30 минут до начала концерта. Обратите внимание: стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, и по одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.

Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом в Coin Hall! Ждем вас на нашем концерте!