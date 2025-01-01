Меню
Артем Борисов: сольный стендап-концерт
18+
О концерте

Стендап-ночь с Артёмом Борисовым в Екатеринбурге

Артём Борисов, комик из Екатеринбурга, порадует зрителей своим сольным стендап-концертом. Он является участником международных стендап-фестивалей и резидентом FreshStandup, что подтверждает его высокий профессионализм и умение работать с публикой.

Что вас ждёт на концерте

В программе — час новых и проверенных шуток, которые гарантированно поднимут настроение. Артём сочетает остроумие с наблюдениями о жизни, вызывая смех и улыбки у зрителей. Его выступления уже успели завоевать зрительскую любовь благодаря уникальному стилю и харизме.

Условия участия

Вход на мероприятие бесплатный, но для посещения концерта необходимо заказать хотя бы один напиток в баре. Это отличная возможность насладиться юмором и расслабиться в приятной атмосфере.

Кому стоит прийти

Стендап-концерт будет интересен всем любителям хорошего настроения и качественного юмора. Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика!

Декабрь
16 декабря вторник
20:00
Syndrome Bar Екатеринбург, Антона Валека, 12
от 300 ₽

