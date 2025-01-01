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Артем Борисов. Сольный стендап-концерт
Киноафиша Артем Борисов. Сольный стендап-концерт

Артем Борисов. Сольный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-шоу Артёма Борисова в новом баре

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с Артёмом Борисовым, талантливым комиком из Екатеринбурга. Его остроумные шутки и харизма гарантируют, что вы зарядитесь позитивом на всю неделю!

Камерная атмосфера нового стендап бара

Это отличная возможность посетить живое шоу в уютном баре, расположенном в самом центре города. Здесь вас ждет непринужденная обстановка и возможность насладиться юмором в компании единомышленников.

Не опаздывайте!

Сбор гостей начнется за полчаса до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой ожидания.

Познакомьтесь с комиком

Артём Борисов известен своим уникальным стилем, сочетая искренность и актуальные темы. Его выступления всегда вызывают улыбки и аплодисменты, что делает каждое шоу незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого вечернего праздника юмора и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽

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