Артем Борисов. Сольный стендап-концерт

Стендап-шоу Артёма Борисова в новом баре

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с Артёмом Борисовым, талантливым комиком из Екатеринбурга. Его остроумные шутки и харизма гарантируют, что вы зарядитесь позитивом на всю неделю!

Камерная атмосфера нового стендап бара

Это отличная возможность посетить живое шоу в уютном баре, расположенном в самом центре города. Здесь вас ждет непринужденная обстановка и возможность насладиться юмором в компании единомышленников.

Не опаздывайте!

Сбор гостей начнется за полчаса до начала мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой ожидания.

Познакомьтесь с комиком

Артём Борисов известен своим уникальным стилем, сочетая искренность и актуальные темы. Его выступления всегда вызывают улыбки и аплодисменты, что делает каждое шоу незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого вечернего праздника юмора и хорошего настроения!