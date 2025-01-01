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Артём Баденко и Макар Кашицын
Билеты от 2000₽
Киноафиша Артём Баденко и Макар Кашицын

Артём Баденко и Макар Кашицын

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новая музыка в духе Нью-Йорка: концерт дуэта Артёма Баденко и Макара Кашицына

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает всех ценителей музыкального искусства на уникальное выступление. В этот вечер на сцене встретятся два виртуозных саксофониста — Артём Баденко и Макар Кашицын.

Слияние стилей и эмоций

Дуэт представит программу, насыщенную яркими джазовыми мелодиями и современными ритмами, вдохновленными атмосферой Нью-Йорка. Оба музыканта известны своим мастерством и способностью переносить зрителей в мир живой музыки, где каждый аккорд наполнен эмоциями.

О музыкантах

Артём Баденко — один из самых перспективных саксофонистов своего поколения, он неоднократно выступал на международных фестивалях и сотрудничал с известными джазовыми исполнителями. Макар Кашицын, в свою очередь, славится своим уникальным стилем и глубоким пониманием музыкальной гармонии.

Когда и где?

Не упустите возможность насладиться живым исполнением! Концерт состоится в уютной атмосфере джаз-клуба Игоря Бутмана, который славится своим качественным звуком и теплым приемом зрителей.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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