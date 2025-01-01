Новая музыка в духе Нью-Йорка: концерт дуэта Артёма Баденко и Макара Кашицына

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает всех ценителей музыкального искусства на уникальное выступление. В этот вечер на сцене встретятся два виртуозных саксофониста — Артём Баденко и Макар Кашицын.

Слияние стилей и эмоций

Дуэт представит программу, насыщенную яркими джазовыми мелодиями и современными ритмами, вдохновленными атмосферой Нью-Йорка. Оба музыканта известны своим мастерством и способностью переносить зрителей в мир живой музыки, где каждый аккорд наполнен эмоциями.

О музыкантах

Артём Баденко — один из самых перспективных саксофонистов своего поколения, он неоднократно выступал на международных фестивалях и сотрудничал с известными джазовыми исполнителями. Макар Кашицын, в свою очередь, славится своим уникальным стилем и глубоким пониманием музыкальной гармонии.

Когда и где?

Не упустите возможность насладиться живым исполнением! Концерт состоится в уютной атмосфере джаз-клуба Игоря Бутмана, который славится своим качественным звуком и теплым приемом зрителей.