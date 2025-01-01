Артем Баденко & Евгений Соколовский: открытый Jam Session

Джазовые стандарты в современной интерпретации

Приглашаем вас на уникальный вечер джазовой музыки, который пройдет в формате открытого Jam Session. Это замечательная возможность насладиться живым исполнением джазовых стандартов и открыть новые грани любимых мелодий.

исполнители вечера

На сцене выступят талантливые музыканты:

Артем Баденко — тенор саксофон, сопрано саксофон;

— тенор саксофон, сопрано саксофон; Евгений Соколовский — тенор саксофон;

— тенор саксофон; Филипп Терацуян — контрабас;

— контрабас; Александр Боженко — ударные.

атмосфера вечера

Jam Session — это не просто концерт, это интерактивное музыкальное событие, где каждый зритель становится частью происходящего. Взаимодействие музыкантов и зрителей создает неповторимую атмосферу импровизации и творческого обмена.

интересные факты

Джаз, зародившийся в начале 20 века, продолжает удивлять своей многогранностью и способностью адаптироваться к современным течениям. Открытые сессии были популярны среди величайших джазменов, таких как Луи Армстронг и Чарли Паркер, и остаются важной частью джазовой культуры до сих пор.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения!