Artem Ayvazyan Band

Магия джазовых ритмов с Artеm Ayvazyan Band

5 июня в джаз-клубе ЭССЕ на сцену выйдет Artеm Ayvazyan Band. В программе — динамичные джазовые ритмы, захватывающий фанк и только самые яркие авторские композиции.

Об исполнителе

Artеm Ayvazyan Band — это уникальный проект, созданный талантливым трубачом и композитором Артёмом Айвазяном. Артём завоевал признание не только в качестве бэнд-лидера, но и как композитор. В 2020 году он получил премию на международном фестивале Short Stop International Film Festival за музыкальное сопровождение к фильму «Куклы» (Dolls) режиссера Валентины Летти.

Стиль и звук

Стиль группы органично сочетает в себе элементы джаза, фанка и современного звучания. В музыке коллектива интригующе переплетаются восточные мотивы, сложные джазовые гармонии и энергичные современные ритмы. Это делает каждое их выступление настоящим шоу, которое нельзя пропустить.

Концерт как праздник

Мастерство музыкантов превращает концерт в яркий праздник. Это выступление стоит посетить всем, кто ценит качественную музыку, запоминающуюся с первых нот и оставляющую желание слышать её снова.

Состав группы

Артём Айвазян — труба, флюгельгорн

Виктор Геравкер — альт-саксофон

Владислав Дубровин — клавишные

Сергей Алямкин — гитара

Евгений Панфилов — бас

Дмитрий Олехов — ударные

Михаил Иванов — звук

Екатерина Надареишвили — вокал (специальный гость)

Обратите внимание, что состав коллектива может измениться, однако художественная составляющая программы останется неизменной.