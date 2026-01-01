Artem Ayvazyan Band

5 июня в джаз-клубе ЭССЕ на сцену выйдет Artеm Ayvazyan Band. В программе — динамичные джазовые ритмы, захватывающий фанк и только самые яркие авторские композиции.
Artеm Ayvazyan Band — это уникальный проект, созданный талантливым трубачом и композитором Артёмом Айвазяном. Артём завоевал признание не только в качестве бэнд-лидера, но и как композитор. В 2020 году он получил премию на международном фестивале Short Stop International Film Festival за музыкальное сопровождение к фильму «Куклы» (Dolls) режиссера Валентины Летти.
Стиль группы органично сочетает в себе элементы джаза, фанка и современного звучания. В музыке коллектива интригующе переплетаются восточные мотивы, сложные джазовые гармонии и энергичные современные ритмы. Это делает каждое их выступление настоящим шоу, которое нельзя пропустить.
Мастерство музыкантов превращает концерт в яркий праздник. Это выступление стоит посетить всем, кто ценит качественную музыку, запоминающуюся с первых нот и оставляющую желание слышать её снова.
Обратите внимание, что состав коллектива может измениться, однако художественная составляющая программы останется неизменной.