Лекция Артёма Акшинцева: От Камчатки до Эфиопии

Приглашаем вас на живую запись подкаста «В мире учёных» с Артёмом Акшинцевым, в котором он расскажет о том, как экспедиции помогают понять будущее нашей планеты. На лекции вы узнаете, как исследователи, наблюдая за таянием ледников, поведением микробов и следами пластика в окружающей среде, делают важные выводы о состоянии Земли.

О чем лекция?

Лекция посвящена современному научному экотуризму и тому, как он меняет подходы к исследовательской работе. Артём расскажет, почему наука покидает лаборатории и переходит в условия настоящих походов, а также обсудит, как экспедиции могут стать делом всей жизни для многих людей.

Кто рассказывает?

Артём Акшинцев — академический эколог и популяризатор науки. Он является бывшим научным сотрудником Института водных проблем РАН и победителем международного проекта «Science Slam Moscow». В настоящее время Артём руководит первым научно-популярным экспедиционным клубом «Russian Travel Geek», который организует поездки в такие уникальные места, как Камчатка, Шпицберген, Исландия, Малайзия, Танзания, Забайкалье и Эфиопия.

Возрастное ограничение

Лекция подходит для зрителей старше 6 лет.