Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Артем Акшинцев. От Камчатки до Эфиопии: что расскажут экспедиции о будущем планеты
Билеты от 1000₽
Киноафиша Артем Акшинцев. От Камчатки до Эфиопии: что расскажут экспедиции о будущем планеты

Артем Акшинцев. От Камчатки до Эфиопии: что расскажут экспедиции о будущем планеты

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Артёма Акшинцева: От Камчатки до Эфиопии

Приглашаем вас на живую запись подкаста «В мире учёных» с Артёмом Акшинцевым, в котором он расскажет о том, как экспедиции помогают понять будущее нашей планеты. На лекции вы узнаете, как исследователи, наблюдая за таянием ледников, поведением микробов и следами пластика в окружающей среде, делают важные выводы о состоянии Земли.

О чем лекция?

Лекция посвящена современному научному экотуризму и тому, как он меняет подходы к исследовательской работе. Артём расскажет, почему наука покидает лаборатории и переходит в условия настоящих походов, а также обсудит, как экспедиции могут стать делом всей жизни для многих людей.

Кто рассказывает?

Артём Акшинцев — академический эколог и популяризатор науки. Он является бывшим научным сотрудником Института водных проблем РАН и победителем международного проекта «Science Slam Moscow». В настоящее время Артём руководит первым научно-популярным экспедиционным клубом «Russian Travel Geek», который организует поездки в такие уникальные места, как Камчатка, Шпицберген, Исландия, Малайзия, Танзания, Забайкалье и Эфиопия.

Возрастное ограничение

Лекция подходит для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Elements
0+
Интерактивный Новые медиа Иммерсивный
Elements
7 августа в 14:00 Арт-пространство Luminar
от 250 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
12 августа в 14:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
16+
Экскурсия Мастер-класс
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
17 августа в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 6000 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше