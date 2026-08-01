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Артэ Музикум. Вселенная Ханса Циммера
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Киноафиша Артэ Музикум. Вселенная Ханса Циммера

Артэ Музикум. Вселенная Ханса Циммера

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Вселенной Ханса Циммера – уникальное симфоническое шоу в московском Планетарии

Концертно-продюсерский центр «АртэМузикум» совместно с Московским Планетарием представляют уникальное симфоническое шоу «Вселенной Ханса Циммера». Это яркое музыкальное событие сезона объединяет поклонников саундтреков и неоклассики. Зрители смогут насладиться грандиозным звуковым восприятием, ощутив себя частью космической симфонии и открыв для себя новые грани великих фильмов.

О Хансе Циммере

Ханс Циммер — всемирно признанный композитор и аранжировщик, чья музыка стала обязательным элементом мирового киноискусства. Его творчество представляет собой слияние технологий, живого звучания и уникальных музыкальных мотивов.

Шоу-программа

На концерте прозвучат культовые композиции Циммера в аранжировках талантливого камерного оркестра Империалис Оркестра. Зал заполнится мощным живым звуком, а на экране развернется визуальная вселенная Циммера, созданная с использованием новейших технологий: видеоконтент на основе музыки Циммера, анимация от команды Роскосмоса и графика, вдохновленная самой Вселенной.

Фильмы, которые оживут на сцене

Посетители концерта смогут не только услышать легендарные композиции, но и ощутить атмосферу фильмов «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Бэтмен: Начало», «Дюна». Шоу предлагает незабываемый симфонический опыт в сопровождении 360-градусной проекции. Для многих концерт станет музыкальным открытием и ярким этапом знакомства с миром масштабных саундтреков и неоклассической музыки.

Билеты и дополнительные возможности

Билеты на концерт «Вселенной Ханса Циммера» раскупаются очень быстро. Не упустите возможность приобрести их на официальном сайте и насладиться космическим звучанием любимых фильмов вживую! Каждый зритель получит удивительные эмоции от выступления камерного симфонического оркестра.

Посещение музея Урании

Важно: билет на концерт дает право бесплатного самостоятельного посещения музея Урании с 19:00. Вы можете прийти заранее, пройти музей и подняться на концерт в правильном настроении.

Купить билет на концерт Артэ Музикум. Вселенная Ханса Циммера

Помощь с билетами
Август
22 августа суббота
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

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