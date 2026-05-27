Артэ Музикум. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1
Билеты от 1200₽
6+
О концерте

Вечер музыки Чайковского в Зале Церковных Соборов

Концертно-продюсерский центр АРТЭ МУЗИКУМ, пианист Филипп Копачевский и Симфонический оркестр радио «Орфей» под руководством Сергея Кондрашева представляют вечер, посвященный замечательным произведениям Петра Ильича Чайковского.

Программа вечера

В первом отделении слушателей ждет знаменитый Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор. Этот шедевр привлекает слушателей контрастной музыкой и запоминающимися мелодиями. Слова пианиста Андрея Гаврилова о первых тактах концерта: «За всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, который не знал бы этого мотива», прекрасно описывают его популярность. Соединение мощных аккордов, призрачного диалога между роялем и флейтой и стремительного финала позволяют этому произведению быть первым и самым исполняемым среди концертов Чайковского.

Во втором отделении выступят Две пьесы для скрипки из цикла "Воспоминание о дорогом месте": «Мелодия» и «Вальс — скерцо», солистом станет скрипач Максим Гусев. Эти лирические произведения создают атмосферу нежной ностальгии. Завершение концерта будет отмечено известными фрагментами из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Звуковая феерия, которую представит оркестр, поможет вновь вспомнить и полюбить самые запоминающиеся мелодии Чайковского.

Звезды вечера

Филипп Копачевский, лауреат международных конкурсов, известен своим ярким стилем исполнения. Его интерпретация музыки Чайковского – это современное прочтение классики, полное глубины и эмоций.

Симфонический оркестр радио «Орфей» – единственный в России, созданный для радиостанции классической музыки. В его составе – высококлассные музыканты, с которыми работают лучшие исполнители мировой сцены. Художественный руководитель и дирижер Сергей Кондрашев является Заслуженным артистом России и выпускником Московской консерватории.

Уникальная атмосфера

Зал Церковных Соборов – одна из самых престижных концертных площадок Москвы. Его уникальная акустика и открытая архитектура создают невероятные условия для восприятия музыки. Это место, где звук запоминается навсегда.

Приходите на концерт, если вы хотите:

  • Услышать эталонное исполнение Первого концерта Чайковского.
  • Проследить визуальные образы, возникающие от симфонической мысли композитора.
  • Найти событие, которое отлично построено и наполняет душу диалогом между двумя гранями Чайковского.

Не упустите возможность насладиться вечером, который может изменить ваше восприятие жизни. Чайковский ждет вас!

Май
27 мая среда
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
