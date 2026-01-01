Arte Musicum. Soundtracks. Ханс Циммер

Симфоническое шоу "Ханс Циммер. Soundtracks"

Концертно-продюсерский центр Arte Musicum совместно с Московским Планетарием представляет уникальное мероприятие, которое объединяет киноманов и меломанов. Симфоническое шоу "Ханс Циммер. Soundtracks" создаёт мост между мирами музыки, киноискусства и космоса.

Музыка, ставшая саундтреком жизни

Ханс Циммер — выдающийся немецкий кинокомпозитор, двукратный лауреат премии «Оскар» и трёхкратный обладатель «Золотого глобуса». Его мелодии проникают в самую глубину души и делают его одним из самых востребованных музыкантов в мире кино. На этом концерте вы сможете насладиться самыми культовыми композициями Циммера в исполнении молодого и талантливого коллектива Imperialis Orchestra.

Программа концерта

Среди лучших произведений, которые вы услышите на концерте, – саундтреки из фильмов, перевернувших понятие о кино: "Пираты Карибского моря", "Начало", "Интерстеллар", "Бэтмен: Начало" и "Дюна". Каждая композиция станет настоящим музыкальным открытием под куполом Большого звёздного зала.

Уникальные видеопроекции

Симфоническое чудо будет дополнено впечатляющей космической видеопроекцией 360 градусов. Специально к концерту креативная команда Московского планетария разработала уникальный видеоряд, включающий съёмки с космических телескопов и материалы, созданные нейросетью на основе музыки Циммера. Вас ждёт удивительный графический видеоряд, разработанный художниками-аниматорами Роскосмоса.

Не упустите возможность

Пройдите через атмосферу "Пиратов Карибского моря", разгадайте тайну "Кода да Винчи" и прогуляйтесь по закоулкам Лондона вместе с "Шерлоком" — и всё это под великолепную проекцию нашей Вселенной. Это событие вы не захотите пропустить!