Arte Musicum. Рождество в Вене

Симфонический концерт "Рождество в Вене"

Arte Musicum приглашает вас на уникальную серию новогодних концертов "Музыкальные каникулы в Европе", которые будут проходить на исторической площадке "Иллюзион". 6 и 7 января, в дни новогодних каникул, когда елки ещё светятся, а улицы полны тишины зимнего утра, в зале "Иллюзиона" прозвучит концерт "Рождество в Вене".

Это событие не является реконструкцией или тематической постановкой — это живое и тёплое музыкальное Рождество в исполнении камерного оркестра "Московская камерата". Войдя в "Иллюзион", вы окажетесь в особом пространстве, наполненном рождественским уютом. На большом экране будут транслироваться зимние видеопроекции: снежные венские улочки, конькобежцы на площадях, старинные кареты и огни рождественских базаров. Эти визуальные нарративы делают музыку объёмной и зримой.

Программа концерта

Программа концерта представляет собой музыкальную прогулку по Вене в самый волшебный вечер года. Она начинается с произведений Моцарта: "Маленькая ночная серенада" и "Турецкий марш". Эти мелодии звучат легко, как первый снег, и при этом обладают внутренней стройностью, заставляющей музыку звучать вечно.

Следующим в программе идет Фриц Крейслер — мастер короткой формы и тонкой лирики. Его композиции "Муки любви", "Маленький Венский марш" и "Синкопы" создают атмосферу камерного вечера у камина. А затем на сцену выходят Штраусы с их живописной музыкой: величественный вальс "На прекрасном голубом Дунае", озорные польки "Электрофор" и "В полёте", изящное "Полька-пиццикато" братьев Штраусов, стремительный "Галоп-путешествие" и знаменитый "Радецкий марш", под который хочется не только маршировать, но и улыбаться.

В завершение программы прозвучит галоп Роберта Айленберга "Катание на санях по Санкт-Петербургу" — неожиданная и трогательная дань северному Рождеству, вписанная в контекст венской музыки.

Краткая информация

Концерт длится 70 минут без антракта, гарантируя полное присутствие зрителей в музыкальном пространстве. Это идеальный повод провести вечер с семьей или близкими — без суеты и гаджетов, просто наслаждаясь хорошей компанией и прекрасной музыкой.

Не упустите возможность посетить "Иллюзион" в последние дни праздника. Пусть ваше Рождество завершается не в тишине, а в тёплом, живом и праздничном венском вальсе.