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Arte Musicum. Рассказы Шукшина
Билеты от 800₽
Киноафиша Arte Musicum. Рассказы Шукшина

Спектакль Arte Musicum. Рассказы Шукшина

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Большой музыкальный спектакль «Рассказы Шукшина с Виктором Сухоруковым» в Москве

Театр Arte Musicum приглашает вас на уникальный музыкальный спектакль, который объединит литературное слово, драматическое мастерство и звучание оркестра народных инструментов. В этот вечер вы сможете прикоснуться к истокам самобытной и многогранной русской души.

Виктор Сухоруков — ваш проводник в мир Шукшина

Проводником вечера станет Виктор Сухоруков — талантливый актер театра и кино, народный артист России, которого знают и любят зрители всех поколений. Он представит авторское прочтение рассказов Василия Шукшина, наполненных юмором и добротой, а также поиском ответов на вечные вопросы.

Живые портреты из родной деревни

В спектакле прозвучат такие рассказы, как «Степкина любовь», «Сапожки», «Срезал» и «Миль пардон, мадам». Шукшин создал яркие и живые портреты односельчан из своей родной деревни в Алтайском крае. Вы познакомитесь с Николай, который переехал к жене-москвичке, но между ними ничего не клеится; Серегой, который был влюблен в Клару, которая ему изменила; и Степкой, который сбежал из тюрьмы, ведь очень соскучился по близким.

Музыка — душа русского народа

Какой же русский культурный код без музыки? Песни и игра на народных инструментах сопровождали наших предков испокон веков. В этот вечер в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей» прозвучит музыка родных просторов. На сцене выступят более 70 музыкантов, которые исполнят мотивы, навеянные фольклорным наследием и историями Шукшина, на более чем 100 народных инструментах.

Летний вечер под открытым небом

Яркое музыкально-драматическое событие пройдет под открытым небом Зеленого театра — легендарной площадки, которая является местом притяжения меломанов и театралов. Прогулка по ВДНХ до и после спектакля станет прекрасным дополнением к атмосфере этого чудесного летнего вечера.

Подарок для любителей искусства

Большой музыкальный спектакль «Рассказы Шукшина с Виктором Сухоруковым» станет отличным подарком всем любителям наследия Василия Шукшина, многочисленным поклонникам актерского таланта Виктора Сухорукова и виртуозной игры Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей». Уверены, что впечатления от невероятного синтеза искусств будут жить в вашем сердце, наполняя его теплом и вдохновением!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 800 ₽

Фотографии

Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина Arte Musicum. Рассказы Шукшина

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