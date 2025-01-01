Спектакль Arte Musicum. Рассказы Шукшина

Большой музыкальный спектакль «Рассказы Шукшина с Виктором Сухоруковым» в Москве

Театр Arte Musicum приглашает вас на уникальный музыкальный спектакль, который объединит литературное слово, драматическое мастерство и звучание оркестра народных инструментов. В этот вечер вы сможете прикоснуться к истокам самобытной и многогранной русской души.

Виктор Сухоруков — ваш проводник в мир Шукшина

Проводником вечера станет Виктор Сухоруков — талантливый актер театра и кино, народный артист России, которого знают и любят зрители всех поколений. Он представит авторское прочтение рассказов Василия Шукшина, наполненных юмором и добротой, а также поиском ответов на вечные вопросы.

Живые портреты из родной деревни

В спектакле прозвучат такие рассказы, как «Степкина любовь», «Сапожки», «Срезал» и «Миль пардон, мадам». Шукшин создал яркие и живые портреты односельчан из своей родной деревни в Алтайском крае. Вы познакомитесь с Николай, который переехал к жене-москвичке, но между ними ничего не клеится; Серегой, который был влюблен в Клару, которая ему изменила; и Степкой, который сбежал из тюрьмы, ведь очень соскучился по близким.

Музыка — душа русского народа

Какой же русский культурный код без музыки? Песни и игра на народных инструментах сопровождали наших предков испокон веков. В этот вечер в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей» прозвучит музыка родных просторов. На сцене выступят более 70 музыкантов, которые исполнят мотивы, навеянные фольклорным наследием и историями Шукшина, на более чем 100 народных инструментах.

Летний вечер под открытым небом

Яркое музыкально-драматическое событие пройдет под открытым небом Зеленого театра — легендарной площадки, которая является местом притяжения меломанов и театралов. Прогулка по ВДНХ до и после спектакля станет прекрасным дополнением к атмосфере этого чудесного летнего вечера.

Подарок для любителей искусства

Большой музыкальный спектакль «Рассказы Шукшина с Виктором Сухоруковым» станет отличным подарком всем любителям наследия Василия Шукшина, многочисленным поклонникам актерского таланта Виктора Сухорукова и виртуозной игры Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей». Уверены, что впечатления от невероятного синтеза искусств будут жить в вашем сердце, наполняя его теплом и вдохновением!