Arte Musicum. Новогодний Мультилэнд

Представьте, что вместо привычного экранного планшета - самый большой купол Европы, который уносит вас в космос, а вместо знакомых мелодий - мощь и волшебство живого симфонического оркестра. 5 января 2026 года в Московском Планетарии пройдет уникальное симфоническое мультимедиа-шоу “Multiland” - не просто концерт, а уникальное событие, где музыка и вселенная оживают вместе.
Это новый опыт для всей семьи. Ваши дети увидят, как рождается музыка в реальном времени, благодаря виртуозам Main Strings Orchestra. Это живой диалог с искусством, который заменяет часы пассивного просмотра мультфильмов и становится разговором на языке поколений.
Зрители услышат знакомые и любимые темы в новом, эпическом исполнении. Звучат “Circle of Life” из “Короля Лева”, “A Whole New World” из “Алладина” и “Let It Go” из “Холодного сердца” - это зрелище, равного которому нет.
Под куполом Планетария на гигантском экране рождаются уникальные визуальные проекции, которые станут данью уважения целым мирам и вселенным. Абстрактные образы, космические пейзажи и волшебные символы будут танцевать в такт музыке, давая простор для фантазии как детям, так и взрослым.
Main Strings Orchestra представит программу из симфонических хитов, знакомых как из вашего детства, так и из детства ваших детей:
Пусть последние дни праздников запомнятся ярким культурным событием, которое вы пережили вместе. “Multiland” — это идеальный семейный выход:
Обратите внимание, что программа шоу может меняться или дополняться.