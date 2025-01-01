Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Arte Musicum. Новогодний Мультилэнд
Билеты от 1495₽
Киноафиша Arte Musicum. Новогодний Мультилэнд

Arte Musicum. Новогодний Мультилэнд

0+
Возраст 0+
Билеты от 1495₽

О концерте

Семейный новогодний билет в музыкальную мультивселенную

Представьте, что вместо привычного экранного планшета - самый большой купол Европы, который уносит вас в космос, а вместо знакомых мелодий - мощь и волшебство живого симфонического оркестра. 5 января 2026 года в Московском Планетарии пройдет уникальное симфоническое мультимедиа-шоу “Multiland” - не просто концерт, а уникальное событие, где музыка и вселенная оживают вместе.

Почему стоит провести этот зимний день с нами?

Это новый опыт для всей семьи. Ваши дети увидят, как рождается музыка в реальном времени, благодаря виртуозам Main Strings Orchestra. Это живой диалог с искусством, который заменяет часы пассивного просмотра мультфильмов и становится разговором на языке поколений.

Зрители услышат знакомые и любимые темы в новом, эпическом исполнении. Звучат “Circle of Life” из “Короля Лева”, “A Whole New World” из “Алладина” и “Let It Go” из “Холодного сердца” - это зрелище, равного которому нет.

Под куполом Планетария на гигантском экране рождаются уникальные визуальные проекции, которые станут данью уважения целым мирам и вселенным. Абстрактные образы, космические пейзажи и волшебные символы будут танцевать в такт музыке, давая простор для фантазии как детям, так и взрослым.

Главный герой вечера

Main Strings Orchestra представит программу из симфонических хитов, знакомых как из вашего детства, так и из детства ваших детей:

  • “Chip and Dale” — из м/ф “Чип и Дейл”
  • “Duck Tales” — из м/ф “Утиные истории”
  • “Circle of Life” — из м/ф “Король Лев”
  • “A Whole New World” — из м/ф “Алладин”
  • “Friend Like Me” — из м/ф “Алладин”
  • “Arabian Nights” — из м/ф “Алладин”
  • “Beauty and the Beast” — пролог из м/ф “Красавица и Чудовище”
  • “Let It Go” — из м/ф “Холодное сердце”
  • “When Will My Life Begin” — из м/ф “Рапунцель”
  • “I See the Light” — из м/ф “Рапунцель”
  • “The Bare Necessities” — из м/ф “Книга Джунглей”
  • “Under the Sea” — из м/ф “Русалочка”
  • “So This Is Love” — из м/ф “Золушка”
  • “Kung Fu Fighting” — из м/ф “Кунг-Фу Панда”
  • “Reflection” — из м/ф “Мулан”
  • “Touch the Sky” — из м/ф “Храбрая Сердцем”
  • “How Far I’ll Go” — из м/ф “Моана”

Волшебный финал новогодних каникул

Пусть последние дни праздников запомнятся ярким культурным событием, которое вы пережили вместе. “Multiland” — это идеальный семейный выход:

  • Станет яркой точкой в череде праздничных событий, кульминацией зимних каникул.
  • Подарит живые эмоции и темы для разговоров по дороге домой и за семейным ужином.
  • Вдохновит ваших детей на первое знакомство с миром музыки и космоса.

Обратите внимание, что программа шоу может меняться или дополняться.

Купить билет на концерт Arte Musicum. Новогодний Мультилэнд

Помощь с билетами
Январь
5 января понедельник
15:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1495 ₽

В ближайшие дни

Pompeya. Дополнительный Новогодний концерт
16+
Инди
Pompeya. Дополнительный Новогодний концерт
23 декабря в 20:00 16 тонн
от 2500 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
16 января в 21:30 Wino Bar
от 790 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
6 января в 15:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше