Arte Musicum. Новогодний Мультилэнд

Семейный новогодний билет в музыкальную мультивселенную

Представьте, что вместо привычного экранного планшета - самый большой купол Европы, который уносит вас в космос, а вместо знакомых мелодий - мощь и волшебство живого симфонического оркестра. 5 января 2026 года в Московском Планетарии пройдет уникальное симфоническое мультимедиа-шоу “Multiland” - не просто концерт, а уникальное событие, где музыка и вселенная оживают вместе.

Почему стоит провести этот зимний день с нами?

Это новый опыт для всей семьи. Ваши дети увидят, как рождается музыка в реальном времени, благодаря виртуозам Main Strings Orchestra. Это живой диалог с искусством, который заменяет часы пассивного просмотра мультфильмов и становится разговором на языке поколений.

Зрители услышат знакомые и любимые темы в новом, эпическом исполнении. Звучат “Circle of Life” из “Короля Лева”, “A Whole New World” из “Алладина” и “Let It Go” из “Холодного сердца” - это зрелище, равного которому нет.

Под куполом Планетария на гигантском экране рождаются уникальные визуальные проекции, которые станут данью уважения целым мирам и вселенным. Абстрактные образы, космические пейзажи и волшебные символы будут танцевать в такт музыке, давая простор для фантазии как детям, так и взрослым.

Главный герой вечера

Main Strings Orchestra представит программу из симфонических хитов, знакомых как из вашего детства, так и из детства ваших детей:

“Chip and Dale” — из м/ф “Чип и Дейл”

“Duck Tales” — из м/ф “Утиные истории”

“Circle of Life” — из м/ф “Король Лев”

“A Whole New World” — из м/ф “Алладин”

“Friend Like Me” — из м/ф “Алладин”

“Arabian Nights” — из м/ф “Алладин”

“Beauty and the Beast” — пролог из м/ф “Красавица и Чудовище”

“Let It Go” — из м/ф “Холодное сердце”

“When Will My Life Begin” — из м/ф “Рапунцель”

“I See the Light” — из м/ф “Рапунцель”

“The Bare Necessities” — из м/ф “Книга Джунглей”

“Under the Sea” — из м/ф “Русалочка”

“So This Is Love” — из м/ф “Золушка”

“Kung Fu Fighting” — из м/ф “Кунг-Фу Панда”

“Reflection” — из м/ф “Мулан”

“Touch the Sky” — из м/ф “Храбрая Сердцем”

“How Far I’ll Go” — из м/ф “Моана”

Волшебный финал новогодних каникул

Пусть последние дни праздников запомнятся ярким культурным событием, которое вы пережили вместе. “Multiland” — это идеальный семейный выход:

Станет яркой точкой в череде праздничных событий, кульминацией зимних каникул.

Подарит живые эмоции и темы для разговоров по дороге домой и за семейным ужином.

Вдохновит ваших детей на первое знакомство с миром музыки и космоса.

Обратите внимание, что программа шоу может меняться или дополняться.