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Arte Musicum. Людовико Эйнауди. Universe
Билеты от 3000₽
Киноафиша Arte Musicum. Людовико Эйнауди. Universe

Arte Musicum. Людовико Эйнауди. Universe

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Загадочное музыкальное путешествие под звёздным куполом

Концертно-продюсерский центр ARTEMUSICUM приглашает вас на уникальное симфоническое шоу «ЭЙНАУДИ | Universe». Это событие погрузит вас в бесконечную глубину космоса под музыку знаменитого композитора Людовико Эйнауди.

Музыка, способная вдохновлять

Людовико Эйнауди — один из самых популярных неоклассических композиторов XXI века. Его музыка волшебным образом сочетает в себе атмосферу космоса, позволяя слушателям ощутить безграничные просторы Вселенной. Мелодии, исполненные солистами уникального ансамбля ThreeSticks, создают ощущение полета среди звезд и планет, передавая чувства свободы, величия и загадочности.

Визуальное сопровождение

Симфоническое шоу дополнит уникальная видеопроекция на большом звёздном куполе Московского Планетария. Специально разработанные креативной командой планетария видеопроекции включают:

  • Уникальные съёмки с космических видеотелескопов;
  • Видеоконтент, созданный нейросетью на основе музыки Эйнауди;
  • Графический видеоряд от художников-аниматоров Роскосмоса.

Это событие, которое невозможно увидеть на любом другом мероприятии Московского Планетария, станет настоящим симфоническим чудом.

Эмоции и впечатления

Творчество Эйнауди пронизано эмоциями и глубиной. Его музыка переносит слушателей в мир мечты, природы и покоя, вызывая разнообразные настроения — от нежности до страсти. Эйнауди является лауреатом престижных музыкальных наград, таких как Zucchero d'Oro и Chopard Trophy.

Не упустите возможность совершить незабываемое путешествие по самым прекрасным уголкам галактики под музыку непревзойдённого композитора. Приходите на «ЭЙНАУДИ | Universe» и позвольте музыке и космосу объединиться в вашем сердце.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3000 ₽

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