Arte Musicum. Ханс Циммер. Soundtracks

Концерт "Arte Musicum". Музыка Ханса Циммера под звёздным небом

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Ханс Циммер – культовый кинокомпозитор нашего времени. Двукратный лауреат премии «Оскар» и трёхкратный лауреат «Золотого глобуса», он прославился благодаря музыке к таким фильмам, как «Пираты Карибского моря», «Начало», «Интерстеллар», «Бэтмен: Начало», «Дюна» и многим другим.

Незабываемая программа

ARTEMUSICUM подготовил программу, которая гарантирует зрителям незабываемые впечатления. Под куполом Большого звёздного зала прозвучат культовые композиции Ханса Циммера в исполнении талантливого коллектива молодых музыкантов Simple Music Ensemble.

Погружение в атмосферу

Почувствуйте дыхание «Пиратов Карибского моря», погрузитесь в атмосферу «Интерстеллара», разгадайте тайну «Кода да Винчи» и прогуляйтесь по закоулкам Лондона вместе с «Шерлоком». И всё это под невероятную проекцию нашей Вселенной.