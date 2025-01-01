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Arte Musicum. Ханс Циммер. Soundtracks
Билеты от 3000₽
Киноафиша Arte Musicum. Ханс Циммер. Soundtracks

Arte Musicum. Ханс Циммер. Soundtracks

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Концерт "Arte Musicum". Музыка Ханса Циммера под звёздным небом

Билеты на концерт "Arte Musicum" предоставляют уникальную возможность: при посещении кафетерия Планетария вы получите скидку 10%!

Ханс Циммер – культовый кинокомпозитор нашего времени. Двукратный лауреат премии «Оскар» и трёхкратный лауреат «Золотого глобуса», он прославился благодаря музыке к таким фильмам, как «Пираты Карибского моря», «Начало», «Интерстеллар», «Бэтмен: Начало», «Дюна» и многим другим.

Незабываемая программа

ARTEMUSICUM подготовил программу, которая гарантирует зрителям незабываемые впечатления. Под куполом Большого звёздного зала прозвучат культовые композиции Ханса Циммера в исполнении талантливого коллектива молодых музыкантов Simple Music Ensemble.

Погружение в атмосферу

Почувствуйте дыхание «Пиратов Карибского моря», погрузитесь в атмосферу «Интерстеллара», разгадайте тайну «Кода да Винчи» и прогуляйтесь по закоулкам Лондона вместе с «Шерлоком». И всё это под невероятную проекцию нашей Вселенной.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3000 ₽

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