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Arte Musicum. Гарри Поттер. Космическое фэнтези
Билеты от 3500₽
Киноафиша Arte Musicum. Гарри Поттер. Космическое фэнтези

Arte Musicum. Гарри Поттер. Космическое фэнтези

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Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Космическое фэнтези: симфоническое шоу о Гарри Поттере в Московском Планетарии

Концертно-продюсерский центр ARTEMUSICUM совместно с Московским Планетарием представляют премьеру нового космического симфонического шоу для всей семьи и всех любителей фэнтези. Это событие оставит незабываемые впечатления у поклонников «Гарри Поттера».

Величественная атмосфера

Большой звёздный зал Московского планетария станет сценой для удивительного симфонического шоу, посвященного музыке из знаменитой киноэпопеи. «Космическое фэнтези» предложит невероятный музыкальный опыт, в котором магия живой музыки и волшебство вселенной «Гарри Поттера» переплетутся с космической красотой.

Исполнение музыки

Мелодии, созданные Джоном Уильямсом, оживут в исполнении уникального Imperialis orchestra, который перенесёт зрителей в мир волшебства через музыку, насыщенную атмосферой Хогвартса. Зал наполнится потрясающими звуками сказки и чудес.

Визуальные эффекты

Гениальная музыка гармонично переплетётся со звёздными видеовизуальными эффектами, создавая иллюзию пребывания в самом сердце волшебного мира. Программа шоу позволит погрузиться в глубокий и волшебный мир классической музыки.

Программа и исполнители

Погружение в атмосферу магии начнётся с самых известных композиций фильма, переосмысленных через призму масштабов Вселенной. Космическое фэнтези «Гарри Поттер» – это шоу, которое невозможно забыть.

Детали мероприятия

  • Исполнители: IMPERIALIS ORCHESTRA
  • Площадка: Московский планетарий – один из крупнейших и старейших планетариев в России, построенный в 1927—1929 годах.

Дополнительная информация

Билет на концерт дает право на бесплатное самостоятельное посещение музея Урании с 14:30, а также предоставляет скидку 10% при посещении кафетерия Планетария. Обратите внимание, что программа может содержать дополнения и изменения.

Не упустите шанс стать частью волшебного музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
15:30 от 3500 ₽

Фотографии

Arte Musicum. Гарри Поттер. Космическое фэнтези

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