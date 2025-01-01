Arte Musicum. Гарри Поттер. Космическое фэнтези

Концертно-продюсерский центр ARTEMUSICUM совместно с Московским Планетарием представляют премьеру нового космического симфонического шоу для всей семьи и всех любителей фэнтези. Это событие оставит незабываемые впечатления у поклонников «Гарри Поттера».
Большой звёздный зал Московского планетария станет сценой для удивительного симфонического шоу, посвященного музыке из знаменитой киноэпопеи. «Космическое фэнтези» предложит невероятный музыкальный опыт, в котором магия живой музыки и волшебство вселенной «Гарри Поттера» переплетутся с космической красотой.
Мелодии, созданные Джоном Уильямсом, оживут в исполнении уникального Imperialis orchestra, который перенесёт зрителей в мир волшебства через музыку, насыщенную атмосферой Хогвартса. Зал наполнится потрясающими звуками сказки и чудес.
Гениальная музыка гармонично переплетётся со звёздными видеовизуальными эффектами, создавая иллюзию пребывания в самом сердце волшебного мира. Программа шоу позволит погрузиться в глубокий и волшебный мир классической музыки.
Погружение в атмосферу магии начнётся с самых известных композиций фильма, переосмысленных через призму масштабов Вселенной. Космическое фэнтези «Гарри Поттер» – это шоу, которое невозможно забыть.
Билет на концерт дает право на бесплатное самостоятельное посещение музея Урании с 14:30, а также предоставляет скидку 10% при посещении кафетерия Планетария. Обратите внимание, что программа может содержать дополнения и изменения.
Не упустите шанс стать частью волшебного музыкального путешествия!