Arte Musicum. Фантастические вселенные
6+
Arte Musicum: Фантастические вселенные в московском Планетарии

Приглашаем вас на увлекательный концерт «Фантастические вселенные», который пройдет в Московском планетарии. Это уникальное музыкальное событие обещает перенести зрителей в мир удивительных звуков и невероятных визуальных эффектов.

Скидка на кафе

Каждый билет на концерт предоставляет возможность получить скидку 10% при посещении кафетерия Планетария. Это отличная возможность попробовать вкусные блюда и напитки перед началом шоу.

Что вас ждет на концерте?

Arte Musicum представит программу, наполненную произведениями, вдохновленными космосом и фантастикой. Зрители смогут услышать как классическую, так и современную музыку, а также насладиться захватывающими визуальными эффектами, которые создадут атмосферу путешествия по вселенным.

Почему стоит посетить?

Концерт «Фантастические вселенные» — это не только музыкальное представление, но и возможность погрузиться в мир искусства и науки. Московский планетарий предоставляет уникальную обстановку, где музыка и астрономия встречаются, создавая незабываемый опыт для всех зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Билеты уже в продаже.

8 ноября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3000 ₽

