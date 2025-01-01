Arte Musicum | Вокруг Вселенной

Концертно-продюсерский центр ARTE MUSICUM приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие в глубины космоса. Новый проект "Вокруг вселенной" предлагает зрителям окунуться в загадочный мир неоклассической музыки в исполнении ансамбля солистов Three Sticks.
В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как:
Каждая композиция создаст неповторимую атмосферу, а необычные пьесы Three Sticks органично впишутся в контекст вечера.
Космические видеопроекции, созданные на основе музыки, сделают ваш вечер незабываемым. Уникальные съемки с космических телескопов и графические видеоряд от художников-аниматоров Роскосмоса добавят визуального великолепия к живому исполнению.
Это симфоническое шоу станет настоящим праздником музыки и визуального искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.
Вы услышите:
*возможны изменения или дополнения в программе
Продолжительность концерта составляет 60 минут, без антракта. Билет на мероприятие дает право бесплатного самостоятельного посещения Музея Урании с 19:00.