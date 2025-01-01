Меню
Arte Musicum | Вокруг Вселенной
Билеты от 3000₽
Киноафиша Arte Musicum | Вокруг Вселенной

Arte Musicum | Вокруг Вселенной

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Космический музыкальный проект в Московском Планетарии

Концертно-продюсерский центр ARTE MUSICUM приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие в глубины космоса. Новый проект "Вокруг вселенной" предлагает зрителям окунуться в загадочный мир неоклассической музыки в исполнении ансамбля солистов Three Sticks.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как:

  • Ханс Циммер
  • Людовико Эйнауди
  • Ян Тирсен

Каждая композиция создаст неповторимую атмосферу, а необычные пьесы Three Sticks органично впишутся в контекст вечера.

Слушая музыку, смотрите на звёзды

Космические видеопроекции, созданные на основе музыки, сделают ваш вечер незабываемым. Уникальные съемки с космических телескопов и графические видеоряд от художников-аниматоров Роскосмоса добавят визуального великолепия к живому исполнению.

Это симфоническое шоу станет настоящим праздником музыки и визуального искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Исполнители и программа

Вы услышите:

  • Людовико Эйнауди - Una Mattina
  • Ян Тирсен - Valse from "Amelie", Comptine d'un Autre ete l'apres midi
  • Людовико Эйнауди - Nuvole Bianche
  • Three Sticks – Amaterasu
  • Людовико Эйнауди - Experience
  • Three Sticks - Anansi
  • Людовико Эйнауди - Oltremare
  • Ханс Циммер - Da Vinci Code
  • Three Sticks - Surtr
  • Ханс Циммер - Sherlock Holmes
  • Людовико Эйнауди - Fly
  • Людовико Эйнауди - Elegy for the Arctic
  • Ханс Циммер - Interstellar

*возможны изменения или дополнения в программе

Общие сведения

Продолжительность концерта составляет 60 минут, без антракта. Билет на мероприятие дает право бесплатного самостоятельного посещения Музея Урании с 19:00.

Купить билет на концерт Arte Musicum | Вокруг Вселенной

Ноябрь
15 ноября суббота
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 3000 ₽

