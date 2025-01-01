Arte Musicum | Вокруг Вселенной

Космический музыкальный проект в Московском Планетарии

Концертно-продюсерский центр ARTE MUSICUM приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие в глубины космоса. Новый проект "Вокруг вселенной" предлагает зрителям окунуться в загадочный мир неоклассической музыки в исполнении ансамбля солистов Three Sticks.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как:

Ханс Циммер

Людовико Эйнауди

Ян Тирсен

Каждая композиция создаст неповторимую атмосферу, а необычные пьесы Three Sticks органично впишутся в контекст вечера.

Слушая музыку, смотрите на звёзды

Космические видеопроекции, созданные на основе музыки, сделают ваш вечер незабываемым. Уникальные съемки с космических телескопов и графические видеоряд от художников-аниматоров Роскосмоса добавят визуального великолепия к живому исполнению.

Это симфоническое шоу станет настоящим праздником музыки и визуального искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Исполнители и программа

Вы услышите:

Людовико Эйнауди - Una Mattina

Ян Тирсен - Valse from "Amelie", Comptine d'un Autre ete l'apres midi

Людовико Эйнауди - Nuvole Bianche

Three Sticks – Amaterasu

Людовико Эйнауди - Experience

Three Sticks - Anansi

Людовико Эйнауди - Oltremare

Ханс Циммер - Da Vinci Code

Three Sticks - Surtr

Ханс Циммер - Sherlock Holmes

Людовико Эйнауди - Fly

Людовико Эйнауди - Elegy for the Arctic

Ханс Циммер - Interstellar

*возможны изменения или дополнения в программе

Общие сведения

Продолжительность концерта составляет 60 минут, без антракта. Билет на мероприятие дает право бесплатного самостоятельного посещения Музея Урании с 19:00.