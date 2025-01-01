Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Arte Musicum | Танго. Философия страсти
Билеты от 500₽
Киноафиша Arte Musicum | Танго. Философия страсти

Arte Musicum | Танго. Философия страсти

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Танго. Философия страсти: Концерт от Arte Musicum

3 ноября в Доме музыки состоится уникальный концерт «Танго. Философия страсти» от известного ансамбля Arte Musicum. Это событие, которое не оставит равнодушным ни одного истинного ценителя музыки и танца.

Что вас ждет на концерте?

Концерт «Танго. Философия страсти» представит традиционное аргентинское танго в новом звучании. Уникальная программа включает в себя как классические композиции, так и современные обработки, которые создадут атмосферу подлинного танго. Артисты не только сыграют, но и расскажут об истории этого завораживающего жанра.

Интересные факты о танго

Танго возникло в конце 19 века в Аргентине и быстро завоевало популярность по всему миру. Оно стало символом страсти и романтики, а также одним из самых изысканных видов танца. Важной особенностью танго является тесная связь музыки и движения — каждая мелодия находит отражение в танцевальных па.

Не пропустите

Если вы хотите провести вечер в прекрасной компании и насладиться музыкой, которая пробуждает самые глубокие чувства, не упустите возможность посетить этот концерт. Начало в 19:00, билеты уже в продаже!

Погрузитесь в мир танго и позвольте музыке расставить акценты вашей страсти и вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Стендап любого пола
18+
Юмор
Стендап любого пола
24 августа в 19:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
30 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Хиты мирового рока. Ансамбль ClassicaPlus
6+
Рок Классическая музыка
Хиты мирового рока. Ансамбль ClassicaPlus
4 ноября в 20:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше