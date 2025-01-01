Меню
Arte Musicum | С.В. Рахманинов. Концерт №2 и №3 для фортепиано с оркестром
Билеты от 1000₽
Arte Musicum | С.В. Рахманинов. Концерт №2 и №3 для фортепиано с оркестром

Arte Musicum | С.В. Рахманинов. Концерт №2 и №3 для фортепиано с оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт С.В. Рахманинова в храме Христа Спасителя

Приглашаем вас насладиться величественной музыкой Сергея Васильевича Рахманинова на концерте «Концерт №2 и №3 для фортепиано с оркестром», который пройдет в уникальном пространстве — Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Музыка, которая очаровывает

Рахманинов — один из самых выдающихся композиторов и пианистов начала XX века. Его Концерты для фортепиано и оркестра наполнены эмоциональной глубиной и виртуозностью, что делает их настоящими жемчужинами классической музыки. В этом исполнении вы сможете почувствовать всю мощь и красоту его произведений.

Уникальная атмосфера храма

Зал церковных соборов не только поражает своей архитектурой, но и обладает уникальной акустикой, которая создает незабываемые впечатления от звучания музыки. Погрузитесь в атмосферу великого искусства в одном из самых знаковых зданий Москвы.

Не упустите возможность

Если вы цените высокое искусство и хотите стать частью музыкального события, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Откройте для себя мир Рахманинова и насладитесь живым исполнением классики!

Купить билет на концерт Arte Musicum | С.В. Рахманинов. Концерт №2 и №3 для фортепиано с оркестром

Февраль
10 февраля вторник
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽

