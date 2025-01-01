Меню
Arte Musicum | От Вивальди о Нино Рота
Билеты от 500₽
Arte Musicum | От Вивальди о Нино Рота

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: «От Вивальди к Нино Рота»

Спектакль «От Вивальди к Нино Рота» предложит зрителям окунуться в мир классической музыки через призму величайших произведений. Концерт, проходящий в Доме музыки, станет уникальной возможностью услышать произведения двух гениальных композиторов — Антонио Вивальди и Нино Рота.

Уникальная программа

В этом концертном исполнении зрители смогут насладиться не только знаковыми «Временами года» Вивальди, но и узнаваемыми мелодиями из кинокартин, созданных Нино Рота, который является признанным мастером музыкального сопровождения кино. В программе запланированы так называемые «звучащие картины», которые перенесут слушателей в мир красивых и волшебных эмоций.

Дирижер и исполнители

Заслуженный артист России и талантливые музыканты театра «Arte Musicum» представят магическую атмосферу концерта. Каждый музыкант обладает уникальным стилем и глубоким пониманием исполненной музыки, что сделает представление незабываемым.

Почему стоит посетить?

Не только любители классической музыки, но и ценители прекрасного кино найдут в этом концерте много интересного. Музыка Вивальди и Рота обретает новые краски в исполнении живого оркестра! Программа обещает быть насыщенной, а работа музыкантов — вдохновляющей.

Приходите и станьте частью этого удивительного музыкального вечера, где мелодии переплетутся с эмоциями и воспоминаниями!

Расписание

26 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 500 ₽

