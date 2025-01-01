Arte Musicum | Мировые Рок-хиты

Настоящий праздник для любителей рок-музыки в Зеленом театре ВДНХ

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Arte Musicum, который пройдет в живописном Зеленом театре ВДНХ. Это выступление станет настоящим праздником для любителей рок-музыки и тех, кто хочет окунуться в атмосферу лучших мировых хитов.

Что ожидать от концерта?

Arte Musicum — это не просто концерт, это живая интерпретация классических рок-композиций, которые знакомы каждому. В программе мероприятия прозвучат хиты таких легендарных групп, как The Beatles, Queen, Led Zeppelin и многих других. Музыканты коллектива обещают перенести зрителей в золотую эпоху рок-музыки, исполнив как известные, так и менее популярные, но не менее значимые произведения.

Как приобрести билеты?

Билеты на концерт можно купить на официальном сайте театра или в кассах ВДНХ. Рекомендуем позаботиться о приобретении заранее, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Интересные факты

Зеленый театр ВДНХ был открыт в 1958 году и с тех пор стал любимым местом для проведения различных культурных мероприятий.

В прошлом здесь выступали такие знаменитые артисты, как Эдита Пьеха и Игорь Крутой.

Arte Musicum — это коллектив, который существует с 2015 года и уже успел завоевать популярность на многих музыкальных фестивалях.

Не пропустите этот захватывающий вечер, полный музыки и эмоций! Мы ждем вас на концерте Arte Musicum в Зеленом театре ВДНХ!