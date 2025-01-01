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Билеты от 1000₽
Киноафиша Arte Musicum | Мировые Рок-хиты

Arte Musicum | Мировые Рок-хиты

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Настоящий праздник для любителей рок-музыки в Зеленом театре ВДНХ

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Arte Musicum, который пройдет в живописном Зеленом театре ВДНХ. Это выступление станет настоящим праздником для любителей рок-музыки и тех, кто хочет окунуться в атмосферу лучших мировых хитов.

Что ожидать от концерта?

Arte Musicum — это не просто концерт, это живая интерпретация классических рок-композиций, которые знакомы каждому. В программе мероприятия прозвучат хиты таких легендарных групп, как The Beatles, Queen, Led Zeppelin и многих других. Музыканты коллектива обещают перенести зрителей в золотую эпоху рок-музыки, исполнив как известные, так и менее популярные, но не менее значимые произведения.

Как приобрести билеты?

Билеты на концерт можно купить на официальном сайте театра или в кассах ВДНХ. Рекомендуем позаботиться о приобретении заранее, так как ожидается высокий интерес к мероприятию.

Интересные факты

  • Зеленый театр ВДНХ был открыт в 1958 году и с тех пор стал любимым местом для проведения различных культурных мероприятий.
  • В прошлом здесь выступали такие знаменитые артисты, как Эдита Пьеха и Игорь Крутой.
  • Arte Musicum — это коллектив, который существует с 2015 года и уже успел завоевать популярность на многих музыкальных фестивалях.

Не пропустите этот захватывающий вечер, полный музыки и эмоций! Мы ждем вас на концерте Arte Musicum в Зеленом театре ВДНХ!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 1000 ₽

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