Arte Musicum | Любовь, сошедшая с экрана

Музыка и истории, звучащие из сердец

Представьте, как магия кино оживает, а истории о настоящих чувствах заполняют зал через симфоническую музыку. Великие мужчины, чьи таланты подарили нам незабываемые романтические фильмы, музыку и книги, откроют свои сердца и поделятся самыми сокровенными моментами любви.

Почему вам стоит прийти на этот вечер?

Загляните за кулисы жизни Гленна Миллера, Яна Флеминга, Мишеля Леграна, Нино Роты и других гениев. Узнайте, как они черпали вдохновение из своих личных переживаний! Их судьбы переплетаются с музыкой, и каждая нота рассказывает историю.

Волшебство симфонии

Симфонический оркестр Радио «Орфей» под управлением главного дирижёра Сергея Кондрашова исполнит мелодии, которые заставят ваше сердце биться в такт с музыкой. В программе — музыкальные произведения из культовых фильмов: «Последнее танго в Париже», «Раба любви», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Однажды в Америке», «Шербурские зонтики», «Завтрак у Тиффани» и «Джеймс Бонд». Каждая мелодия перенесет вас в мир кино, где любовь встречается с музыкой!

Чтение, заставляющее плакать и смеяться

Талантливый актер театра и кино Дмитрий Миллер прочитает трогательные истории любви, погружая вас в мир эмоций. Вы будете сопереживать, узнавать и находить себя в этих невероятных рассказах!