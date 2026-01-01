Оповещения от Киноафиши
Arte Musicum | Интерстеллар. Горизонт событий
Arte Musicum | Интерстеллар. Горизонт событий

6+
Возраст 6+
О концерте

Космический концерт музыки Ханса Циммера в Планетарии

Погружение в музыкальную вселенную под звездным куполом — это не просто концерт, а уникальный опыт, который подарит вам симфоническое шоу. Каждая нота в этом космическом представлении наполняет атмосферу масштабом и величием, позволяя зрителям ощутить всю силу мелодической гармонии.

Гениальные произведения Ханса Циммера перенесут вас в загадочный мир звёздных кластеров. Образы облаков туманностей и взрывов сверхновых звёзд создадут визуальные сопровождения, оживляя каждую композицию. Этот концерт — настоящая магия, которая способна проникнуть в глубины вашего сознания и перенести в мир звёзд и неизведанных космосом пространств.

Захватывающее зрелище

Насыщенные звуковые волны позволяют зрителям раствориться в бесконечной гармонии Вселенной, а живой звук в сопровождении 3D-инсталляций на куполе делают это событие незабываемым. Вы сможете насладиться известными саундтреками к культовому фильму «Интерстеллар», дополненными уникальными видеопроекциями.

Специальная креативная команда подготовила впечатляющий видеоконтент: уникальные съемки с космических видеотелескопов, а также графические анимации, созданные художниками Роскосмоса. Все это воссоздает завораживающую атмосферу космического концерта.

Программа и исполнители

В программе концерта прозвучат следующие произведения:

  • Dreaming of the Crash
  • Mountains
  • Afraid of Time
  • Coward
  • Day One
  • Gravity
  • Message from Home
  • S. T. A. Y
  • Cornfield Chas

Исполнением займётся Simple Music Ensemble — коллектив профессиональных музыкантов, объединенных стремлением преодолеть рамки классической музыки. Их смелые творческие идеи находят отклик не только в России, но и за её пределами. Авторские аранжировки и экспериментальное звучание делают их уникальными носителями нового музыкального языка.

Приходите на космический концерт, чтобы стать частью этого удивительного музыкального путешествия и открыть для себя новый взгляд на музыку Ханса Циммера!

Март
14 марта суббота
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 3000 ₽

