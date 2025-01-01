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Спектакль Art

Международный хит Ясмины Реза про трех закадычных друзей 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дружеская война за искусство»: Остроумная комедия о мужской дружбе и искусстве

На Камерной сцене театра зрителей ждёт спектакль по пьесе французской актрисы, драматурга и режиссера Ясмины Реза. Эта лёгкая и остроумная комедия о мужской дружбе была удостоена множества престижных наград, включая премии Мольера и Лоуренса Оливье.

Конфликт на фоне искусства

Спектакль рассказывает о троих закадычных друзьях, чьи отношения подвергаются испытанию из-за различий в их взглядах на искусство. Один из друзей — убежденный поклонник классической живописи, второй — страстный сторонник концептуального искусства, а третий устал от бесконечных споров и надеется, что его товарищи наконец вспомнят о его предстоящей свадьбе.

Состязание эго и ценностей

Как это часто бывает в жизни, спор о вкусах перерастает в нечто большее — состязание бушующих эго. Мужчины окажутся перед выбором: что для них важнее — приверженность устоявшимся вкусам или сохранение крепкой дружбы? В этой комедии искренность и юмор переплетаются с философскими размышлениями о человеческих ценностях.

Режиссер
Руслан Нанава
В ролях
Арсений Мыцык
Роман Зайдуллин
Булат Шамсутдинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Art

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