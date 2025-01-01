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Спектакль Art

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о цене искусства и дружбы

Сюжет спектакля

Серж, увлечённый коллекционер современного искусства, приобретает картину известного художника за крупную сумму. Казалось бы, «белая картина с тремя белыми поперечными полосами» — всего лишь абстрактное произведение, но для Сержа оно становится настоящим сокровищем, которым он спешит поделиться с друзьями.

Радость Сержа быстро омрачается реакцией Марка и Ивана, которые вовсе не разделяют его восторга. Простое обсуждение картины вскоре перерастает в ожесточённую дискуссию, которая выходит далеко за рамки искусства. Вскрываются глубокие разногласия, которые ставят под угрозу их многолетнюю дружбу.

Зачем смотреть этот спектакль?

Спектакль «Art» предлагает зрителям тонкую ироничную зарисовку о мире современного искусства, а также глубокое размышление о том, что действительно важно в отношениях между людьми. Как далеко могут зайти споры о вкусе? Что окажется важнее — искусство или дружба? Этот спектакль заставит задуматься о настоящей ценности вещей в нашей жизни.

Режиссер
Иван Стависский
В ролях
Иван Стависский
Василий Реутов
Анатолий Журавин
Сергей Мендельсон

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Art Art Art

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