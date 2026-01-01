Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт
Киноафиша Арт

Спектакль Арт

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль на французском языке в Доме Актера

Арт Дом Актера (г. Екатеринбург) приглашает любителей театрального искусства на уникальную постановку на французском языке с последовательным переводом на русский. Это замечательная возможность насладиться игрой актеров и одновременно приобщиться к языковой культуре.

В центре внимания спектакля находятся взаимоотношения и внутренние конфликты персонажей. Каждый из них сталкивается с глубоко личными переживаниями, что придаёт истории особую эмоциональную насыщенность.

Не упустите шанс увидеть этот спектакль, который станет настоящим событием для ценителей иноязычных театральных работ!

Купить билет на спектакль Арт

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
19:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 600 ₽

В ближайшие дни

Шоу на все времена. Пять звезд
6+
Музыка
Шоу на все времена. Пять звезд
22 марта в 19:00 Театр эстрады
Билеты
Страусенок и его друзья
0+
Музыка Детский Интерактивный Кукольный
Страусенок и его друзья
28 февраля в 10:00 Свердловская детская филармония
Билеты
Красная Шапочка
0+
Детский Иммерсивный
Красная Шапочка
28 марта в 12:00 Желтый квадрат
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше