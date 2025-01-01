Меню
Art
Киноафиша Art

Спектакль Art

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Комедия о дружбе и искусствена сцене РАМТа

Сколько бы вы заплатили за белую картину? Имеет ли значение, кто ее художник? Можно ли считать это искусством? В спектакле «Белая картина» Ясмины Реза поднимаются эти вопросы через призму дружбы и разногласий.

Сюжет

История начинается с того, что Серж, один из лучших друзей Марка, покупает белый холст. Для Марка это всего лишь шутка, но Серж настаивает на своей правоте. В разговоры вмешивается третий друг, Иван, который, несмотря на собственные проблемы, решает поддержать Сержа, утверждая, что картина ему нравится. Это приводит к настоящему поединку между друзьями, в котором споры становятся всё более личными и страстными. Выстоит ли их дружба в этом конфликте?

Награды и признание

Комедия «Белая картина» была поставлена по всему миру и завоевала множество наград, среди которых премия Лоуренса Оливье за лучшую комедию, премия «Тони» и премия Нью-Йоркского кружка драматических критиков за лучшую пьесу. Это подтверждает высокий уровень работы Ясмины Реза и ее умение затрагивать актуальные темы.

Актерский состав

В этой постановке участвует международный актерский состав из США, Великобритании и Австралии. В главных ролях:

  • Серж — Джонатан Солвэй
  • Марк — Джеррод Уэстон
  • Иван — Дин Майер

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставляет задуматься о природе искусства и ценности дружбы!

Расписание

19 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
14:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽

