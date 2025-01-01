Арт-вечеринка в атмосферной студии на Васильевском острове

Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку в уютной мастерской талантливой художницы Кати Звездиной! В течение 2-3 часов вы сможете создать свой собственный шедевр, используя вино в качестве материала для рисования.

Что вас ждет?

На мероприятии вас ждет не только творческий процесс, но и расслабляющая атмосфера. За бокалом вина и под звуки музыкальных пластинок вы погрузитесь в мир искусства. Не переживайте, если у вас нет опыта — Катя всегда готова помочь и поделиться своими навыками.

Идеально для любых мероприятий

Эта арт-вечеринка станет отличным вариантом для встречи с подругой или романтического свидания. Попробуйте новое увлекательное занятие и проведите время в самом центре города в компании интересных людей.

Контактная информация

Если у вас остались вопросы по мероприятию, не стесняйтесь связаться с организатором по телефону: +7 921 432 01 11.

Не упустите возможность провести время с пользой и создать что-то уникальное своими руками!