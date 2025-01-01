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Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином
Киноафиша Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином

Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-вечеринка в атмосферной студии на Васильевском острове

Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку в уютной мастерской талантливой художницы Кати Звездиной! В течение 2-3 часов вы сможете создать свой собственный шедевр, используя вино в качестве материала для рисования.

Что вас ждет?

На мероприятии вас ждет не только творческий процесс, но и расслабляющая атмосфера. За бокалом вина и под звуки музыкальных пластинок вы погрузитесь в мир искусства. Не переживайте, если у вас нет опыта — Катя всегда готова помочь и поделиться своими навыками.

Идеально для любых мероприятий

Эта арт-вечеринка станет отличным вариантом для встречи с подругой или романтического свидания. Попробуйте новое увлекательное занятие и проведите время в самом центре города в компании интересных людей.

Контактная информация

Если у вас остались вопросы по мероприятию, не стесняйтесь связаться с организатором по телефону: +7 921 432 01 11.

Не упустите возможность провести время с пользой и создать что-то уникальное своими руками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:00 от 3200 ₽

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