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Арт-вечеринка в атмосферной мастерской
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Арт-вечеринка в атмосферной мастерской

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Арт-вечеринка в мастерской Кати Звездиной

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по созданию интерьерной картины! В атмосфере творческой мастерской Кати Звездиной вы сможете создать свою собственную картину всего за 3 часа, даже если у вас нет художественного опыта.

Творите с удовольствием!

На мастер-классе каждый участник рисует свой уникальный сюжет, который идеально впишется в ваш интерьер. Опытный художник окажет помощь на каждом этапе, чтобы вы могли насладиться процессом творчества.

Уютная атмосфера

Занятия проходят в небольшой группе до 5 человек, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому. Для создания комфортной атмосферы всем гостям предлагается вино и чай.

Студия находится на 2 этаже творческого кластера Вавилов лофт, в помещении 2201. Вы сможете забрать свою картину уже в тот же день в специальном пакете.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации звоните по номеру: +7 (921) 432-01-11.

Не упустите шанс погрузиться в мир творчества и создать что-то прекрасное своими руками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4500 ₽

В ближайшие дни

Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
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Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
27 августа в 14:00 Манеж
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31 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 5000 ₽
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8 декабря в 10:00 Музей-квартира Самойловых
от 150 ₽
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