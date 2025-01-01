Арт-вечеринка в мастерской Кати Звездиной

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по созданию интерьерной картины! В атмосфере творческой мастерской Кати Звездиной вы сможете создать свою собственную картину всего за 3 часа, даже если у вас нет художественного опыта.

Творите с удовольствием!

На мастер-классе каждый участник рисует свой уникальный сюжет, который идеально впишется в ваш интерьер. Опытный художник окажет помощь на каждом этапе, чтобы вы могли насладиться процессом творчества.

Уютная атмосфера

Занятия проходят в небольшой группе до 5 человек, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому. Для создания комфортной атмосферы всем гостям предлагается вино и чай.

Студия находится на 2 этаже творческого кластера Вавилов лофт, в помещении 2201. Вы сможете забрать свою картину уже в тот же день в специальном пакете.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации звоните по номеру: +7 (921) 432-01-11.

Не упустите шанс погрузиться в мир творчества и создать что-то прекрасное своими руками!