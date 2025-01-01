Создайте шедевр за пару часов в студии Кати Звездиной!

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою картину всего за 2-3 часа, даже если не обладаете навыками рисования! Это идеальный способ провести время с детьми, встретиться с подругами или устроить романтическое свидание.

Что вас ждет?

Все материалы включены в стоимость. Вам не придется беспокоиться о кистях и красках — мы предоставим все необходимое для творчества.

Вам не придется беспокоиться о кистях и красках — мы предоставим все необходимое для творчества. Отдохните душой. Погрузитесь в атмосферу искусства и создайте свой уникальный шедевр, который сможете забрать домой в тот же день.

Погрузитесь в атмосферу искусства и создайте свой уникальный шедевр, который сможете забрать домой в тот же день. Идеальное место для праздника. Мероприятие подходит для девичников, дней рождения и других торжеств.

Где?

Студия находится в творческом кластере Вавилов Лофт, на 2 этаже, помещение 2201. Здесь вы сможете насладиться комфортной атмосферой и вдохновляющей обстановкой.

Есть вопросы?

Не стесняйтесь обращаться к организатору @kate_zvezdina. Мы всегда готовы помочь вам с любыми запросами и уточнениями.

Не упустите возможность сделать что-то удивительное и вдохновляющее — приходите и создайте свою картину вместе с нами!