Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою картину всего за 2-3 часа, даже если не обладаете навыками рисования! Это идеальный способ провести время с детьми, встретиться с подругами или устроить романтическое свидание.
Студия находится в творческом кластере Вавилов Лофт, на 2 этаже, помещение 2201. Здесь вы сможете насладиться комфортной атмосферой и вдохновляющей обстановкой.
Не стесняйтесь обращаться к организатору @kate_zvezdina. Мы всегда готовы помочь вам с любыми запросами и уточнениями.
Не упустите возможность сделать что-то удивительное и вдохновляющее — приходите и создайте свою картину вместе с нами!