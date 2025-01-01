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Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино
Киноафиша Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино

Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Создайте шедевр за пару часов в студии Кати Звездиной!

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете создать свою картину всего за 2-3 часа, даже если не обладаете навыками рисования! Это идеальный способ провести время с детьми, встретиться с подругами или устроить романтическое свидание.

Что вас ждет?

  • Все материалы включены в стоимость. Вам не придется беспокоиться о кистях и красках — мы предоставим все необходимое для творчества.
  • Отдохните душой. Погрузитесь в атмосферу искусства и создайте свой уникальный шедевр, который сможете забрать домой в тот же день.
  • Идеальное место для праздника. Мероприятие подходит для девичников, дней рождения и других торжеств.

Где?

Студия находится в творческом кластере Вавилов Лофт, на 2 этаже, помещение 2201. Здесь вы сможете насладиться комфортной атмосферой и вдохновляющей обстановкой.

Есть вопросы?

Не стесняйтесь обращаться к организатору @kate_zvezdina. Мы всегда готовы помочь вам с любыми запросами и уточнениями.

Не упустите возможность сделать что-то удивительное и вдохновляющее — приходите и создайте свою картину вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽ 18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 5700 ₽

Фотографии

Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино

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