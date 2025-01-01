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Киноафиша Арт-вечеринка с психологом «Расширяя границы»

Арт-вечеринка с психологом «Расширяя границы»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-терапия с психологом в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку, которая поможет вам выйти за пределы обыденности и открыть новые горизонты для личностного роста и самопознания.

О чем эта встреча?

  • Психологический подход через искусство: с помощью арт-техник и творческих упражнений вы научитесь выходить за привычные рамки восприятия и расширять свои внутренние границы.
  • Работа с ограничениями: в безопасной и поддерживающей атмосфере вы будете исследовать свои страхи, сомнения и ограничения, чтобы понять, как преодолеть их и двигаться дальше.
  • Творческая свобода: развиваясь в творческом процессе, вы сможете найти новые пути решения старых проблем и преодолеть барьеры в жизни.

Для кого эта арт-вечеринка?

Это мероприятие подходит для всех, кто хочет расширить горизонты восприятия, избавиться от внутренних ограничений и научиться смотреть на мир с новой, более открытой и свободной позиции.

Подарите себе возможность расширить границы и открыть новые перспективы в жизни!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 августа
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2000 ₽

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