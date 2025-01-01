Арт-вечеринка с психологом «Расширяя границы»

Арт-терапия с психологом в Уральском центре народного искусства им. Родыгина
Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку, которая поможет вам выйти за пределы обыденности и открыть новые горизонты для личностного роста и самопознания.
О чем эта встреча?
- Психологический подход через искусство: с помощью арт-техник и творческих упражнений вы научитесь выходить за привычные рамки восприятия и расширять свои внутренние границы.
- Работа с ограничениями: в безопасной и поддерживающей атмосфере вы будете исследовать свои страхи, сомнения и ограничения, чтобы понять, как преодолеть их и двигаться дальше.
- Творческая свобода: развиваясь в творческом процессе, вы сможете найти новые пути решения старых проблем и преодолеть барьеры в жизни.
Для кого эта арт-вечеринка?
Это мероприятие подходит для всех, кто хочет расширить горизонты восприятия, избавиться от внутренних ограничений и научиться смотреть на мир с новой, более открытой и свободной позиции.
Подарите себе возможность расширить границы и открыть новые перспективы в жизни!