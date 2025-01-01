Арт-вечеринка с психологом «Расширяя границы»

Арт-терапия с психологом в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку, которая поможет вам выйти за пределы обыденности и открыть новые горизонты для личностного роста и самопознания.

О чем эта встреча?

Психологический подход через искусство : с помощью арт-техник и творческих упражнений вы научитесь выходить за привычные рамки восприятия и расширять свои внутренние границы.

: с помощью арт-техник и творческих упражнений вы научитесь выходить за привычные рамки восприятия и расширять свои внутренние границы. Работа с ограничениями : в безопасной и поддерживающей атмосфере вы будете исследовать свои страхи, сомнения и ограничения, чтобы понять, как преодолеть их и двигаться дальше.

: в безопасной и поддерживающей атмосфере вы будете исследовать свои страхи, сомнения и ограничения, чтобы понять, как преодолеть их и двигаться дальше. Творческая свобода: развиваясь в творческом процессе, вы сможете найти новые пути решения старых проблем и преодолеть барьеры в жизни.

Для кого эта арт-вечеринка?

Это мероприятие подходит для всех, кто хочет расширить горизонты восприятия, избавиться от внутренних ограничений и научиться смотреть на мир с новой, более открытой и свободной позиции.

Подарите себе возможность расширить границы и открыть новые перспективы в жизни!