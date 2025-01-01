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Киноафиша Арт-вечеринка по живописи «Лимоны»

Арт-вечеринка по живописи «Лимоны»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-вечеринка по живописи в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальную арт-вечеринку, посвященную живописи, где вы сможете создать собственное произведение искусства в расслабленной и вдохновляющей атмосфере!

Тема вечера: «Лимоны»

Вдохновитесь яркими и сочными лимонами, их текстурами, цветами и формами. Это идеальный повод для того, чтобы окунуться в мир живописи, изучить светотени и линии, а также развить свое творческое восприятие.

Что вас ждет на арт-вечеринке?

  • Мастер-класс по живописи: опытный наставник поможет вам освоить базовые техники живописи и шаг за шагом создать картину с изображением лимонов.
  • Творческая атмосфера: каждая деталь вечеринки продумана, чтобы вдохновить вас на творчество — уютные пространства, музыка и яркие краски.
  • Индивидуальный подход: независимо от уровня вашего опыта, вы получите поддержку и советы, чтобы ваш процесс рисования стал увлекательным и продуктивным.

Присоединяйтесь к арт-вечеринке и создайте собственный шедевр, вдохновившись живописью и атмосферой творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2000 ₽

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