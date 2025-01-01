Меню
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в ресторане Сплетни by Anna Asti
Рисуем вином на холсте: незабываемый вечер в «Сплетни by Anna Asti»

Приглашаем вас на уникальное событие – мастер-класс «Рисуем вином на холсте» в самом сердце Санкт-Петербурга, в ресторане «Сплетни by Anna Asti». Это прекрасная возможность погрузиться в мир творчества и искусства, создавая свою собственную картину за всего 3 часа.

Не требуется художественных навыков!

Не волнуйтесь, если вы никогда не держали кисть в руках. Наша команда профессиональных художников поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Каждый гость создаст уникальный сюжет, используя только акриловые краски на холсте. Ваше воображение и немного вино – и вот уже у вас в руках готовое произведение искусства.

Что включено в билет?

Обратите внимание, что к каждому билету прилагается welcome drink – напиток для поднятия настроения и создания уютной атмосферы. Это отличный способ расслабиться и насладиться вечером в компании единомышленников.

Эмоции и вдохновение

Это не просто мастер-класс, а возможность провести вечер с пользой: отдохнуть душой, наполниться яркими эмоциями и познакомиться с новыми людьми, которые также увлечены искусством. Мы уверены, что это событие подарит вам незабываемые впечатления и заставит забыть о повседневной суете.

Не упустите шанс стать частью этого творческого вечера! Ждем вас в «Сплетни by Anna Asti»!

