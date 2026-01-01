Творческий мастер-класс в баре Анны Асти

Сплетни бар Анна Асти в историческом центре Санкт-Петербурга предлагает уникальную возможность для творческих людей и любителей искусства. Приглашаем вас на вечер, где у каждого гостя есть шанс создать свою собственную картину всего за три часа!

Раскрытие таланта

На занятии не требуется никаких навыков рисования – профессиональный художник поможет вам освоить основы и проводить вас через процесс создания шедевра. Каждому участнику будет предоставлен холст, краски и кисти, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

Уютная атмосфера и приятный сюрприз

Каждый билет включает welcome drink, что создаст еще более расслабляющую атмосферу для творчества. Здесь у вас есть возможность не только проявить свои художественные способности, но и прекрасно провести время в кругу друзей или близких.

Не упустите возможность освободить свою фантазию! Выживите самые яркие эмоции и создайте что-то уникальное в компании других творческих людей.