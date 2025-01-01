Творческий вечер: Рисуем вином на холсте в ресторане «Большая кухня»

Приглашаем вас на уникальное событие в историческом центре Санкт-Петербурга! В ресторане «Большая кухня» пройдет мастер-класс по рисованию вином на холсте. Этот вечер подарит вам возможность создать свою собственную картину всего за три часа, не предъявляя никаких требований к навыкам рисования.

Что вас ждет?

Профессиональный художник: Вы будете работать под руководством опытного мастера, который поможет вам в создании вашего шедевра.

Вы будете работать под руководством опытного мастера, который поможет вам в создании вашего шедевра. Welcome drink: В стоимость билета входит приветственный напиток, который создаст праздничную атмосферу.

В стоимость билета входит приветственный напиток, который создаст праздничную атмосферу. Яркие эмоции: Наполните свою душу радостью и творческим вдохновением в кругу единомышленников.

Почему стоит посетить?

Этот мастер-класс — отличный способ провести время с друзьями или открыть для себя новые увлечения. Не упустите шанс уйти с уникальным произведением искусства, созданным своими руками! Рисование вином — это не только увлекательно, но и позволяет раскрыть вашу креативность в непринужденной обстановке.

Записывайтесь на мастер-класс и дайте волю своему творческому началу в ресторане «Большая кухня»!