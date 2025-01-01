Приглашаем вас на уникальное событие в историческом центре Санкт-Петербурга! В ресторане «Большая кухня» пройдет мастер-класс по рисованию вином на холсте. Этот вечер подарит вам возможность создать свою собственную картину всего за три часа, не предъявляя никаких требований к навыкам рисования.
Этот мастер-класс — отличный способ провести время с друзьями или открыть для себя новые увлечения. Не упустите шанс уйти с уникальным произведением искусства, созданным своими руками! Рисование вином — это не только увлекательно, но и позволяет раскрыть вашу креативность в непринужденной обстановке.
Записывайтесь на мастер-класс и дайте волю своему творческому началу в ресторане «Большая кухня»!