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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в ресторане «Большая кухня»
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в ресторане «Большая кухня»

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в ресторане «Большая кухня»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческий вечер: Рисуем вином на холсте в ресторане «Большая кухня»

Приглашаем вас на уникальное событие в историческом центре Санкт-Петербурга! В ресторане «Большая кухня» пройдет мастер-класс по рисованию вином на холсте. Этот вечер подарит вам возможность создать свою собственную картину всего за три часа, не предъявляя никаких требований к навыкам рисования.

Что вас ждет?

  • Профессиональный художник: Вы будете работать под руководством опытного мастера, который поможет вам в создании вашего шедевра.
  • Welcome drink: В стоимость билета входит приветственный напиток, который создаст праздничную атмосферу.
  • Яркие эмоции: Наполните свою душу радостью и творческим вдохновением в кругу единомышленников.

Почему стоит посетить?

Этот мастер-класс — отличный способ провести время с друзьями или открыть для себя новые увлечения. Не упустите шанс уйти с уникальным произведением искусства, созданным своими руками! Рисование вином — это не только увлекательно, но и позволяет раскрыть вашу креативность в непринужденной обстановке.

Записывайтесь на мастер-класс и дайте волю своему творческому началу в ресторане «Большая кухня»!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3500 ₽

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