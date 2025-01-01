Приглашаем вас на уникальное событие — вечер рисования вином на холсте в ресторане Tillander! За три часа вы создадите свою собственную картину, не требуя никаких навыков рисования.
Каждый гость сможет нарисовать свой сюжет под руководством профессионального художника. Это отличная возможность раскрыть свои творческие способности и насладиться процессом.
В стоимость билета включен welcome drink, который поможет вам расслабиться и настроиться на творческий лад. Убедитесь, что у вас есть время отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями в компании единомышленников!
Приходите, чтобы окунуться в атмосферу творчества и веселья! Не забудьте записаться заранее, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом вечере.