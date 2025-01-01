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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в центре Петербурга
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в центре Петербурга

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином в центре Петербурга

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческий вечер: Рисуем вином в ресторане Tillander

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер рисования вином на холсте в ресторане Tillander! За три часа вы создадите свою собственную картину, не требуя никаких навыков рисования.

Что вас ждет?

Каждый гость сможет нарисовать свой сюжет под руководством профессионального художника. Это отличная возможность раскрыть свои творческие способности и насладиться процессом.

Условия участия

В стоимость билета включен welcome drink, который поможет вам расслабиться и настроиться на творческий лад. Убедитесь, что у вас есть время отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями в компании единомышленников!

Не упустите шанс!

Приходите, чтобы окунуться в атмосферу творчества и веселья! Не забудьте записаться заранее, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом вечере.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽

В ближайшие дни

Интерактивная программа для детей «Театр в шкафу. Играем сказку»
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Мастер-класс Интерактивный
Интерактивная программа для детей «Театр в шкафу. Играем сказку»
10 октября в 10:00 Музей-квартира Самойловых
от 150 ₽
Интерактивная экскурсия «Свидание в Тишине»
16+
Интерактивный Экскурсия
Интерактивная экскурсия «Свидание в Тишине»
19 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 3500 ₽
МАФ. Основная экспозиция
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Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
12 августа в 18:00 Музей «Арт и факты»
от 780 ₽
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