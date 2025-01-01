Творческий вечер: Рисуем вином в ресторане Tillander

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер рисования вином на холсте в ресторане Tillander! За три часа вы создадите свою собственную картину, не требуя никаких навыков рисования.

Что вас ждет?

Каждый гость сможет нарисовать свой сюжет под руководством профессионального художника. Это отличная возможность раскрыть свои творческие способности и насладиться процессом.

Условия участия

В стоимость билета включен welcome drink, который поможет вам расслабиться и настроиться на творческий лад. Убедитесь, что у вас есть время отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями в компании единомышленников!

Не упустите шанс!

Приходите, чтобы окунуться в атмосферу творчества и веселья! Не забудьте записаться заранее, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом вечере.